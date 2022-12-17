كورة سيتي بث مباشر، مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

مباراة المغرب وكرواتيا، التي تُذاع على الهواء مباشرة في مونديال 2022، يواجه المنتخب المغربي نظيره المنتخب الكرواتي، في المواجهات الرئيسية في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر 2022، والتي ستكون يقام على استاد خليفة الدولي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2022، والجدير بالذكر أن اللقاء الأخير للفريقين في مشوارهما المونديال وقبل المباراة النهائية للبطولة.

بث مباشر، مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 السبت 17/ديسمبر/2022 - 04:25 مالمغرب وكرواتيا،المغرب وكرواتيا، فيتو يوسف الفقي شارك

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مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا، تقدم الفجر خدمة بث مباشر لمباراة المغرب وكرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 المقامة في المغرب.

مباراة المغرب وكرواتيا

و ينتظر المنتخب المغربي إنجاز تاريخي خلال مواجهة اليوم أمام المنتخب الكرواتي بتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم في قطر مساء اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويسعى منتخب المغرب لمواصلة العروض القوية والإنجازات الجديدة في رحلته الحالية بمونديال قطر 2022، والتي لم يتوقعها أشد المتفائلين من عشاق أسود الأطلسي قبل انطلاق النسخة الحالية، بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف النهائي، وينافس على حصد الميدالية البرونزية في البطولة. إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

بث مباشر لقاء المغرب وكرواتيا

ويلعب منتخب المغرب علي تحديد المركزين الثالث والرابع بعد الخسارة أمام فرنسا (0-2) في نصف النهائي، بينما سقطت كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور (3-0) بدور نصف النهائي بكأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا

وتقام مباراة منتخب المغرب ضد كرواتيا بكاس العالم 2022 في الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على استاد خليفة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

وتقام اليوم مباراة المغرب ضد كرواتيا، وارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا بث مباشر، وتردد تلك القنوات.

وتنقل مباراة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب فرنسا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات بطولة كأس العالم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، حيث سيتم نقل المباراة على القناة المفتوحة بجانب قناتي 1 Bein sport max، وBein sport max 2، بجانب بثها على قناة الكأس القطرية. إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022.

مشوار المغرب في مونديال قطر

مشوار المغرب بمونديال قطر مشرف له ولجماهيره بشكل خاص وللمنتخبات العربية والأفريقية بشكل عام.

منتخب المغرب لم ينل أي هزيمة حتى تأهله لنصف النهائي ونجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة، قبل أن يخسر من فرنسا في نصف النهائي.

في دور المجموعات نجحت المغرب في تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتعادل مع كرواتيا والفوز على كندا وبلجيكا.

وفي دور ثمن النهائي تجاوز منتخب المغرب عقبة منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيًّا دون أهداف ثم تخطي منتخب البرتغال في دور ربع النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد.

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي ليفشل في بلوغ النهائي لأول مرة في تاريخه.

المغرب وكرواتيا

ونجح منتخب المغرب في التأهل لدور نصف النهائي في مونديال قطر لكرة القدم، في انجاز غير مسبوق لمنتخب عربي وأفريقي، حيث سيكون الأول في تحقيق هذا الإنجاز بعدما أخفقت الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010) في تجاوز ربع النهائي سابقًا.

وبات منتخب المغرب، أول منتخب عربي يصعد لربع ونصف نهائي كأس العالم عبر تاريخه.

وسبق لمنتخب المغرب أن كان رابع منتخب أفريقي يصعد للدور ربع النهائي في تاريخ بطولات كأس العالم بعد منتخبات، الكاميرون 1990، السنغال 2002، غانا 2010، المغرب 2022.