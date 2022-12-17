الصحفي موسى صبري يحصل على درجة الماجستير في الآداب بتقدير امتياز في "تاريخ مؤسسة دار الهلال"



ناقش الباحث والصحفي موسي صبري رسالة الماجستيرالخاصة به في الآداب شعبة التاريخ الحديث والمعاصر بعنوان " المؤسسات الثقافية في مصر دراسة لتاريخ مؤسسة دار الهلال(١٨٩٢-١٩٥٢) وحصل الباحث علي تقدير امتياز وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة عين شمس بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم الذي حرص علي تهنئته.

وتكونت لجنة المناقشة والتحكيم من الأستاذ الدكتور جاد طه أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور أشرف عبدالرحمن مؤنس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور محمود عبد الله محمد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور شريف أحمد امام استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وكشف الباحث الباحث موسي صبري عن أهم فصول الدراسة التي ركز فيها عن أوضاع الصحافة في مصر قبل نشأة مؤسسة دار الهلال سنة ١٨٩٢ وشكل المؤسسات الصحفية ووصفها وصفا دقيقا منها جريدتي الاهرام وروزا اليوسف ؛ وتطرق الباحث إلى حياة جرجي زيدان صاحب المؤسسة والظروف التي دفعته لإصدار المؤسسة والتطرق إلى مؤلفاته التاريخية التي أصبحت مرجعا هاما للباحثين وتحليل روايات الهلال ونقدها وتباين آراء المؤرخين فيها.

كما كشفت الدراسة عن موقف مجلة الهلال من الأحداث السياسية الكبري التي عاصرتها المؤسسة منذ الثورة العرابية ووصفت الخطابات المتبادلة بين الزعيم أحمد عرابي وجرجي زيدان أثناء منفاه في جزيرة سيلان وتضامنها مع الشعب المصري أثناء ثورة ١٩١٩ مع تحليل المقالات التي نشرها الرئيس محمد نجيب بخط يده في الهلال ابان ثورة ١٩٥٢ ومتابعة أخبار الحربين العالمية الأولي والثانية.

واختتم الباحث هذه الدراسة حيث تناول الهلال دورها في تحرير المرأة ودعوة المجلة لإنشاء الجامعة المصرية وهي جامعة القاهرة حاليا قبل إنشائها بثماني سنوات وتحليل شامل للحركة الفنية في مصر وأخيرا تحدث عن أهم إصدارات المؤسسة ودورهما التنويري في الحياة المصرية.

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