"جولدمان ساكس" يخطط لتسريح آلاف الموظفين

الاقتصاد
جولدمان ساكس
جولدمان ساكس

قال مصدر مطلع لرويترز، إن مجموعة «جولدمان ساكس»، تخطط للاستغناء عن آلاف الموظفين؛ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبلغ عدد الموظفين في بنك جولدمان ساكس 49،100 موظفًا في نهاية الربع الثالث من عام 2022، بعد إضافة أعداد كبيرة من الموظفين أثناء الوباء.

وذكر المصدر، أن عدد أفراد المجموعة سيظل أعلى من مستويات ما قبل الوباء حتى بعد تسريح العمال، وقد بلغ عدد القوى العاملة في البنك 38،300 في نهاية عام 2019، وفقًا لوثيقة.

وأوضح أن عدد الموظفين الذين سيتأثرون بتسريح العمال لا يزال قيد المناقشة، ومن المتوقع الانتهاء من التفاصيل في أوائل العام المقبل.


ولفت مصدر آخر لرويترز، إن البنك يدرس إجراء خفض حاد في مجموع المكافآت السنوية هذا العام.

جولد مان ساكس مصر الاقتصاد تسريح الموظفين أخبار مصر

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