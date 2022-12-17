أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

تتجه أنظار الجميع إلى أسعار الذهب، فى ظل الظروف الراهنة، التي تشهد فيها جميع البلدان معدلات تضخم مرتفعة كملاذ آمن للاستثمار، لذا ترصد "الفجر" أسعار الذهب فى مصر والبلدان العربية.

أسعار الذهب فى السعودية اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 17 ديسمبر، في المملكة العربية السعودية، 216.17 ريال لعيار الذهب 24.



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 216.17 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 198.16 ريال، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 189.15 ريال، وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 162.13 ريال، ووصلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 126.10 ريال.

سعر الجنيه الذهب الآن في السعودية



تداول سعر الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 عند 1815.86 ريال، وبلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1902.33 ريال، وسجلت أسعار جنيه الذهب عيار 24 نحو 2075.27 ريال.



سعر أونصة الذهب الآن في السعودية



بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 6723.75 ريالا للبيع مقابل 6727.5 ريال للشراء.

سعر الذهب المستعمل اليوم



بلغ سعر الذهب المستعمل اليوم في السوق السعودي، عيار 22 نحو 193.16 ريال للبيع مقابل 231.85 ريال للشراء جديد، وهذا السعر يشمل "المصنعية".

سجل سعر الذهب المستعمل عيار 21 نحو 184.15 ريال للبيع مقابل 223.20 ريال للشراء جديد، وهذا السعر يشمل "المصنعية".

وحقق سعر الذهب المستعمل عيار 18 عند البيع اليوم 157.13 ريال مقابل 217.25 ريال عند الشراء جديد، وهذا السعر يشمل "المصنعية" وهي الأعلى بين الأعيرة.