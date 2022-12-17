إحباط محاولة تهريب 132 ألف جنيه بجمارك مطار شرم الشيخ

تمكن موظفو الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنه 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنه 2020 والتعليمات النقديه الساريه وقانون مكافحه غسيل الأموال رقم 80 لسنه 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2022 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه عبداللطيف الحسيني مأمور الجمرك في راكب لبناني الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء أوبضائع يريد الإفصاح عنها لرجال الجمارك أجاب بالنفي.

وتم تمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هاني نادي وأحمد الحميلي مدير إدارة الفحص فتبين وجود كثافات معتمة تشبه أوراق النقد.

وبعرض الأمر على مدحت رجب مدير الجمرك قام بتكليف محمد عبدالموجود ويوسف محمود الشحات مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا بحضور مصطفي عبدالحميد مدير الشئون القانونية ومحمد موسي شقران مدير إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود 130 ألف جنيه مصري داخل حقائبه وألفى جنيه بالتفتيش الذاتي بإجمالي 132 ألف جنيه.

وقام بالعد والتحريز محمد رمضان مأمور الجمرك والسيد محمد مكاوي مأمور الجمرك والسيد محمد ابو المعاطي مأمور الجمرك والسيد سلامه محمد بالأمن الجمركي.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنه 2022 بعد العرض على سلمى سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمطارات واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.