عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الحديد اليوم الأحد 18-12-2022

أعلن مصنع حديد عز في أسعار الحديد اليوم في مصر، عن زيادة جديدة بواقع 2000 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد 18-12-2022، ليسجل سعر طن الحديد نحو 23450 جنيهًا تسليم أرض مصنع، بدلًا من 21450 جنيهًا خلال نوفمبر.

وتعد هذه هي الزيادة الجديدة هي الثالثة للشركة، خلال شهر ديسمبر الحالي، بعد إعلان زيادة الأسبوع الماضي بواقع 1000 جنيه للطن.

ليصل سعر طن الحديد وفقًا للأسعار المعلّنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك، بسعر 23.8 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وكان مصنع حديد المصريين قد قام مؤخرًا بزيادة سعر طن الحديد بواقع 1000 جنيه ليسجل نحو 21350 جنيهًا، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعًا.

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم في مصر للمستهلك قيمة 21.226 جنيها، بارتفاع بلغ 321 جنيها.

أسعار الحديد

2- سجل سعر الحديد اليوم “السويس للصلب” قيمة 20،350 جنيها بزيادة 800 جنيها.

3- وصل سعر حديد بشاي لـ21،205 جنيهات بزيادة 1،605 جنيها.

4- حقق سعر حديد الجارحي قيمة 21،100 جنيها، بزيادة 1،700 جنيها.

5-وصل حديد المراكبي لنحو 20،330 جنيها بزيادة 780 جنيها.

7- سجل حديد العشري قيمة 20،250 جنيها، بزيادة 950 جنيه.

8- وسجل سعر حديد الجيوشي قيمة 20،300 جنيها بزيادة 1،100 جنيها.

وارتفع سعر الحديد عالميا بالدولار خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية حيث ارتفع سعر الحديد الخردة لـ385 دولار طن بزيادة 7 دولارات، واسعار خام الحديد لـ112 دولار للطن بزيادة 5 دولارات، بينما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 515 – 630 دولار للطن واسعار حديد التسليح ما بين 675 – 680 دولار للطن ولفائف الاسلاك 690 – 705 دولار للطن.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.