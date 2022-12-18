استشهاد شقيقين فلسطينيين جنوب نابلس

عربي ودولي
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلنت وسائل إعلامية، استشهاد الشقيقين الفلسطينيين محمد ومهند يوسف مطير، من مخيم "قلنديا" شمال القدس المحتلة، بعد أن دهسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مستودعيْ أسلحة بحرية تم وضعها في منازل نشطاء من القوة البحرية لحركة الجهاد في قطاع غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأصيب مواطنون إسرائيليون بجروح طفيفة في مستوطنة نير عوز جنوب القطاع نتيجة سقوط صاروخ.

ودوت صفارات الإنذار، صباح يوم السبت، في مستوطنات محيط غزة بعد إطلاق دفعة جديدة من القذائف الصاروخية من القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية. 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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