الحكومة الألمانية تحصل على موافقة المفوضية الأوروبية للاستحواذ على حصة الأغلبية في "Uniper" للطاقة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت المفوضية الأوروبية الموافقة على استحواذ الحكومة الألمانية على حصة الأغلبية في شركة Uniper الألمانية لاستيراد الغاز حيث قالت المفوضية أنها خلصت بأن صفقة الاستحواذ المقترحة لن تثير أي مخاوف تتعلق بحرية المنافسة.

ويذكر بأن روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أعلن في أيلول  الماضي خطة الحكومة للاستحواذ على حصة الأغلبية في Uniper المملوكة حتى الآن للشركة الفنلندية فورتام مضيفًا أن هذه الصفقة ستكلف الحكومة الألمانية 30 مليار يورو أي مايعادل 31.9 مليار دولار ومن المتوقع أن يعطي مساهمو Uniper موافقتهم على صفقة الاستحواذ الإثنين المقبل.

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