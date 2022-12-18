الدكتور مصطفى ثابت ينعى جدة الزميل أحمد مختار

ينعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، وفاة جدة الأستاذ أحمد مختار، رئيس مدير تحرير موقع الفجر، التي وافتها المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته.

ويقدم «ثابت»، وكل العاملين في الموقع، خالص العزاء لأسرة الفقيدة داعين الله يلهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كان الزميل أحمد مختار أعلن وفاته جدته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولا نقول إلا ما يرضي الله.. جدتي إفراج الشوربجي في ذمة الله».

وأضاف: «ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وربنا يجعل مرضها في ميزان حسناتها اللهم آمين يا رب العالمين».