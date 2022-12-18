«الفجر» تنعى جدة الزميل أحمد مختار

ينعى العاملون بموقع جريدة الفجر، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى ثابت، وفاة جدة الأستاذ أحمد مختار، رئيس مدير تحرير الموقع، التي وافتها المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته.

ويقدم العاملون في الجريدة، خالص العزاء لأسرة الفقيدة داعين الله يلهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كان الزميل أحمد مختار أعلن وفاته جدته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولا نقول إلا ما يرضي الله.. جدتي إفراج الشوربجي في ذمة الله».

وأضاف: «ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وربنا يجعل مرضها في ميزان حسناتها اللهم آمين يا رب العالمين».