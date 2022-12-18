بث مباشر الأرجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة فرنسا ضد الأرجنتين بث مباشر اليوم الأحد يوتيوب beIN Sports HD

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا، وصل المنتخب الفرنسي إلى نهائي مونديال قطر 2022 على حساب المغرب، بعد فوزه بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي البطولة.

شقت الديوك الفرنسية طريقها إلى المباراة النهائية الثانية على التوالي بعد تتويجها بكأس العالم روسيا 2018.

وحدد حامل اللقب موعدا مع الأرجنتين في المباراة النهائية، بعد أن تأهل الأخير على حساب كرواتيا بالفوز بثلاث مرات دون رد.

موعد نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

استاد لوسيل سيحتضن مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

تتيح شبكة “بي إن سبورتس” الفرصة لمشاهديها لمتابعة نهائي كأس العالم 2022 عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports HD”.

وستنقل المباراة أيضا عبر القنوات المخصصة لمونديال قطر وهي “beIN Sports HD 1 Max” و”beIN Sports HD 3 Max” و”beIN Sports HD 5 Max”.

شبكة قنوات “الكأس” القطرية ستنقل المباراة أيضا عبر قناتي “Alkass EXTRA One HD” و”Alkass EXTRA TWO HD”.