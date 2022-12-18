بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت Yalla Shoot | مباراة الارجنتين بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الارجنتين ضد فرنسا بث مباشر اليوم 18-12-2022 يلا شوت

بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت بث مباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، بث مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي المونديال على قناتها المفتوحة (bein sports HD). كما سيتم بث المباراة على قنوات Alkaas One HD. يمكنك مشاهدة بث مباشر وحصري دون قطع مباراة الأرجنتين وفرنسا من خلال موقع Sports Index الإلكتروني.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين

أعلنت مجموعة بي إن اسبورت الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 المقام في قطر عن نقل المباراة النهائية لمباريات كأس العالم والتي تجمع بين منتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين على القنوات المفتوحة كما سيتم نقل مباراة فرنسا والأرجنتين أيضًا على قناة الكأس one.

معلق مباراة الأرجنتين وفرنسا

يتولى عصام الشوالي ورؤوف خليف وحفيظ الدراجي ويوسف سيف مهمة التعليق علي مباراة نهائي كأس العالم على شبكة قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة لارجنتين وفرنسا.

جوائز كأس العالم FIFA 2022

من الجدير بالذكر ونحن على وشك ختام كأس العالم، وإلى جانب الفخر الذي يحققه حامل اللقب لمنتخبه وبلده، ومع اقتراب موعد مباراة فرنسا ضد الأرجنتين نستعرض معًا الجوائز المالية الممنوحة للمشاركين حسب كل مرحلة تأهلوا لها من خلال الجدول التالي:

المرحلة الجائزة المالية من FIFA

المجموعات 9 مليون دولار

دور ال 16 “ثُمن النهائي” 13 مليون $

ربع النهائي 17 مليون $

المركز الرابع 25 مليون دولار

المركز الثالث 27 مليون $

الوصيف “مركز ثاني” 30 مليون $

الفائز (بطل كأس العالم 2022) 42 مليون دولار