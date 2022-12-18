وزارة قطاع الأعمال العام: إنشاء وحدة مبخرات جديدة للصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات

الاقتصاد
المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال

في إطار توجيهات المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالتطوير المستمر للأقسام الإنتاجية وإنشاء وحدات جديدة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءته، بدأت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، في تنفيذ مشروع إنشاء وحدة مبخرات جديدة للصودا الكاوية.


جاء إطلاق المشروع في أعقاب زيارة المهندس محمود عصمت للشركة في أكتوبر الماضي، ومناقشته مع إدارة الشركة فكرة المشروع وكذلك المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية ومواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي من الصودا الكاوية وغاز الكلور ومشتقاتهما.


تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع وحدة المبخرات الجديدة نحو 130 مليون جنيه، ويستهدف رفع تركيز الصودا الكاوية من 33% إلى 50% بما يحقق زيادة في الطاقة والكفاءة الإنتاجية والتشغيلية بما يتجاوز 400 طن صودا ك أو ية تركيز 50%.


يتم تنفيذ الوحدة الجديدة بالتعاون مع شركة "تيسين كروب"، وبالتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية لخفض الانبعاثات.


جدير بالذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات تعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر، وتتمثل أبرز منتجاتها في الكلور والصودا الكاوية والهيدروجين وهيبوكلوريت الصوديوم. ويمتلك القطاع الخاص نحو 30 % من أسهم الشركة.
 

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