لينك youtube مجاني رابط بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

نرصد لكم رابط يوتيوب مجاني يقدم لكم بث مباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، حيث يتابع هذا الرابط قناة beIN Sport على اليوتيوب، حيث تم الإعلان أمس عن بث مباشر لمباراة قطر 2022. سيكون نهائي كأس العالم متاحًا على رابط BeIN Sport على YouTube مجانًا لجميع المشجعين في الدولة. شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا.

رابط بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

كما ستبث قناة Open Sport وقناة Open Cup بشكل مباشر ومشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 لذا سنوفر لكم رابط يوتيوب مجاني لمشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في مونديال 2022 نهائي عبر الإنترنت، وكذلك تردد القنوات المفتوحة والناقلات لقمة اليوم بين رفاق ميسي ورفاق مبابي.

تلتقي الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 حيث يواجه ليونيل ميسي زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي. يمتلك النجم الفرنسي بالفعل لقبًا واحدًا باسمه بينما وجد الأرجنتيني الأسطوري الكأس بعيد المنال طوال حياته المهنية. من الذي سيحتل الصدارة في هذه المعركة بين زوج من الفائزين مرتين ليحتل المركز الثالث في قائمة الفائزين بكأس العالم على الإطلاق؟ تم وصفها بأنها آخر مباراة في هذه البطولة لميسي، لذا يمكنه الخروج بالنجاح الذي يتوق إليه كثيرًا، أو أن زميله في فريق باريس سان جيرمان يفسد الحفلة ويمنح نفسه فرصة لبدء السير على خطى ميسي مع الكرة. أم نجاح؟ سنكتشف نهاية هذا الأسبوع.

وقال كابتن فرنسا هوغو لوريس يوم السبت “كان لي شرف وفخر بأنني تمكنت من الفوز بهذه الكأس مع زملائي في الفريق في 2018”. “ولكن لأكون صادقًا، أنا أركز على الحاضر. ما حدث من قبل هو الماضي. نريد أن نكتب قصتنا الخاصة. نريد إنهاء هذا بأفضل طريقة ممكنة. ما دام لم يتم فعل شيء، يبقى الجزء الأصعب يجب القيام به. يجب أن نستعد لمباراة رائعة، لأي احتمال. كن مستعدًا لتجاوز أنفسنا، وبذل الجهد رغم ظروف الفيروس، رغم الإرهاق. علينا إنهاء المهمة “.

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وأضاف “منذ اللحظة التي حصلنا فيها على دعم أنصارنا، نعلم أن البلد يقف وراءنا”. “الباقي ليس له أهمية كبيرة. لقد بدأنا هذه المنافسة بمهمة، وهي الذهاب إلى أبعد ما يمكن. قلة قليلة من الذين آمنوا بها. سنبذل قصارى جهدنا للخروج منتصرًا من هذه المعركة النهائية. نحن نعرف ما يمثله ليو ميسي في تاريخ رياضتنا، لكنني أعتقد أنها ستكون قبل كل شيء مباراة بين منتخب فرنسا وفريق الأرجنتين.

نهائي كأس العالم 2022: سيشهد ملعب لوسيل بالدوحة، قطر، أكبر مباراة لكرة القدم في السنوات الأربع الماضية يوم الأحد (18 ديسمبر) عندما تستضيف فرنسا الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم. ستلعب فرنسا بقيادة كيليان مبابي نهائي كأس العالم FIFA على التوالي ضد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. آخر مرة (2018) كانت كرواتيا مع لوكا مودريتش، وهذا هو ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات جنبًا إلى جنب مع زملائه الذين يقفون في طريق منتخب فرنسا.

تم كسر خط الارجنتين الخالي من الهزائم في 36 مباراة من قبل السعودية في المباراة الأولى لميسي ورفاقه في بطولة قطر. ومع ذلك، فقد ارتدوا بطريقة مذهلة وأصبحوا الآن على بعد فوز واحد فقط من أن يصبحوا أبطال العالم. من أجل أن تصبح بطلًا، يتعين على الأرجنتين التغلب على حامل اللقب الحالي الذي يتطلع إلى تحقيق انتصارات تاريخية متتالية في كأس العالم لبلدهم. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تشارك أي دولة أخرى في نهائيات كأس العالم FIFA أكثر من فرنسا الآن في آخر 24 عامًا. تحقق من النتائج المباشرة والتحديثات من المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا هنا.

معلومات مباراة الارجنتين ضد فرنسا اليوم

التاريخ: الأحد، 18 ديسمبر | الوقت: 6 مساءًا بتوقيت السعودية

الموقع: استاد لوسيل – لوسيل، قطر

القنوات الناقلة: قناة بي ان سبورت المفتوحة (غير مشفرة)

الارجنتين وفرنسا بث مباشر

الأرجنتين: لم يعد لدى ماركو أكونا وجونزالو مونتيل مخاوف بشأن الإيقاف، على الرغم من أنه من المرجح أن يبدأ ناهويل مولينا قبل مونتييل على اليمين بينما قد يحل أكونا محل نيكولاس تاغليافيكو على اليسار. من المحتمل أن يكون ليساندرو مارتينيز بديلًا مرة أخرى بينما من المرجح أن يحتاج أليخاندرو جوميز إلى دور البدلاء أيضًا بعد مشكلة الكاحل الأخيرة التي تعرض لها. عانى ميسي من ذعر في أوتار الركبة في الدور قبل النهائي وجلس في التدريبات في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن من المفترض أن يكون على ما يرام يوم الأحد حيث ستكون البداية رقم 26 له في كأس العالم وهو رقم قياسي للأرجنتين. يأمل أنخيل دي ماريا أن يبدأ قبل زميله السابق في باريس سان جيرمان لياندرو باريديس، بينما من المؤكد تقريبًا أن باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز سيستخدمان على مقاعد البدلاء.

وقال لوريس من الأرجنتين: “إنهم فريق منظم بشكل جيد للغاية، قوي للغاية دفاعيًا، عدواني على حامل الكرة”. “إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية في التحولات الهجومية، مستفيدين من أخطاء الخصم. في تاريخ الأرجنتين، كان هناك دائمًا لاعبون رائعون حقًا. كان هناك مارادونا، اليوم ميسي. سيكون هناك الكثير من التوقعات فيما يتعلق بهذا. نهائي على الجانب الأرجنتيني. الآن، أعتقد أنك عندما تكون فرنسيًا، أن تلعب نهائي كأس العالم، أيًا كان الخصم، فهذا حدث كبير. لقاء الأرجنتين في هذه المرحلة يجعل الأمور أفضل. نأمل أن تنخفض هذه المباراة في التاريخ بالنسبة للجانب الفرنسي “.

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فرنسا: هناك مخاوف متزايدة من أن ديدييه ديشان قد يضطر إلى الاستغناء عن لاعب أو اثنين بسبب استمرار المرض في التأثير على المنتخب الفرنسي بعد الغياب القسري لأندريان رابيو ودايوت أوبيكانو ضد المغرب. لقد عانى كل من كينغسلي كومان ورفائيل فاران وإبراهيما كوناتي من المرض منذ الفوز على أسود الأطلس وعلى الرغم من أن رابيوت وأوباميكانو يجب أن يكونا على ما يرام الآن، إلا أن فاران وكوناتي سيكونان مشكلة حيث سيتطلب الأمر ثنائيًا دفاعيًا مركزيًا جديدًا. يجب أن يكون ثيو هيرنانديز لائقا رغم إصابته بالركبة بعد فوز المغرب بينما تلقى أوريلين تشواميني ضربة في الفخذ. يجب على كيليان مبابي وأوليفييه جيرو الاستمرار في الهجوم بمساعدة أنطوان جريزمان وسيكون يوم السبت حاسمًا في تحديد الأهلية لذلك يأمل ديشان ألا تظهر أي حالات جديدة قريبة جدًا من المباراة. اعتبارًا من يوم السبت، كان فاران وكوناتي قادرين على الأقل على الانضمام إلى زملائهم في الفريق والتدريب.

وأضاف لوريس “ليس لدي أخبار أكثر من [ما ورد] الليلة الماضية”. “سيكون لديك بالتأكيد المزيد من المعلومات بحلول الجلسة التدريبية التالية. الفيروس، نحن غير مستعدين أبدًا لمثل هذا النوع من الأشياء. نحن نحاول تحقيق أقصى استفادة من الوضع الذي نحن فيه، بكل بساطة. هذه هي الأشياء التي كنا من أجلها ليس بالضرورة مستعدًا، لكن هذا لا يقلل من الإثارة التي يمكن أن نشعر بها.

فريق الأرجنتين وأخبار الفريق

عاد ماركوس أكونا وجونزالو مونتيل من عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، لكن الأخير ربما يكون قد فقد مكانه أمام الناشئ ناهويل مولينا بينما قد يحل أكونا مكانه من نيكولاس تاغليافيكو في خط دفاع مكون من أربعة لاعبين مع هبوط ليساندرو مارتينيز إلى مقاعد البدلاء..

سيراقب فريق La Albiceleste ميسي عن كثب بعد أن كان المايسترو يحضر أوتار الركبة في الدور نصف النهائي، باستثناء أليخاندرو جوميز الذي كان موضع شك بسبب التواء في كاحله وحاجة Angel Di Maria إلى اجتياز اختبار لياقة ليبدأ قبل Leandro Paredes.

سيتعين على باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز إثبات فعاليتهما مرة أخرى على مقاعد البدلاء.

تشكيلة الارجنتين المتوقعة

الأرجنتين: إ. مارتينيز. مولينا، روميرو، أوتاميندي، أكونا ؛ دي بول، فرنانديز، ماك أليستر ؛ دي ماريا، ميسي، ألفاريز.فريق فرنسا وأخبار الفريق

وتدرب فريق فرنسا بأكمله يوم السبت رغم تفشي الفيروس في المعسكر. يُزعم أنهم أصيبوا بالمرض بسبب التكييف المستمر في الملاعب في قطر، وغاب دايوت أوبيكانو وأدريان رابيو عن مباراة نصف النهائي ضد المغرب بينما غاب أوريلين تشواميني وتيو هيرنانديز عن التدريبات يوم الجمعة.

كما استدعى كينغسلي كومان ورفائيل فاران وإبراهيما كوناتي المرض في وقت سابق من الأسبوع وسيكون لأطباء الفريق الكلمة الأخيرة بشأن توفر الثلاثي.

تؤدي عودة رابيو إلى التشكيلة الأساسية إلى مطالبة يوسف فوفانا بالتضحية بمكانه في الوسط، في حين أن مشاركة أوبيكانو ستعتمد على صحة كوناتي – أو لا، حيث من غير المرجح أن يبدأ كومان وتوقع ثيو هيرنانديز الاحتفاظ بمكانه على الرغم من بعض الضربات ضد المغرب..

سيكون هذا الهجوم بلا شك مدعومًا من أنطوان جريزمان وكيليان مبابي خلف أوليفييه جيرو، الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة في المقدمة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة

فرنسا: لوريس. كوندي، فاران، أوبيكانو، ت. هيرنانديز ؛ تشواميني، ربيوت ؛ ديمبيلي، جريزمان، مبابي ؛ جيرود.