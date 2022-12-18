كورة لايف.. الآن بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت الجديد Yalla Shoot | يوتيوب مباراة الارجنتين بث مباشر | مشاهدة مباراة الارجنتين ضد فرنسا بث مباشر اليوم 18-12-2022 كورة اون لان

بث مباشر لنهائي مونديال قطر 2022، لعب المنتخب الأرجنتيني "تانجو" ضد المنتخب الفرنسي "ديوك"، مباراة اليوم هي آخر مباراة في مونديال قطر، وهي أيضا مباراة حاسمة. ينتظر العالم مباراة مكثفة، نهائي يجمع فريقين كبيرين، يتطلع كل منهما إلى الفوز بالمباراة والفوز بكأس العالم 2022

فاز الفريقان بكأس العالم مرتين من قبل، واليوم يتطلع لاعبو الفريقين إلى الفوز بالبطولة للمرة الثالثة لبلديهم، وكتابة تاريخ جديد بأحرف ذهبية، وستكون مباراة المنتخب الأرجنتيني. يتم بثه على الهواء مباشرة.

بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا، يلا شوت، وصل المنتخب الأرجنتيني للنهائي بعد الأداء الرائع للاعبي، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب السعودي بهدفين، وفي أول ثلاث نقاط حقق الأرجنتيني الوطني انتصر الفريق على بولندا بشكل نظيف بهدفين في دور المجموعات، ليحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

في المباراة النهائية ضد أستراليا، فازت الأرجنتين أخيرًا 2-1 ؛ في ربع النهائي ضد هولندا، فاز المنتخب الأرجنتيني بركلة جزاء بعد النهاية ليقرر التصفيات. في المباراة الرئيسية والوقت الإضافي، تعادل الفريقان 2-2، وفي نصف النهائي، فاز المنتخب الأرجنتيني 3 و1 تعادلت مع كرواتيا، لتعويض خسارته أمام الأرجنتين وفرنسا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم بث مباشر، على الناحية الأخرى فان مشوار المنتخب الفرنسي في هذه البطولة كان مختلف قليلًا عن طريق منتخب الارجنتين، وافتتح منتخب فرنسا المونديال بإنتصار كبير على منتخب أستراليا بنتيجة 4-1، وفي المباراة الثانية انتصر منتخب الديوك على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة اختتام دور المجموعات خسر منتخب الديوك امام تونس بهدف نظيف في ختام دور المجموعات، وكان المنتخب البولندي اول مباريات دور الاقصائيات للديوك وانتصرت فرنسا بعد الفوز 3-1 لتقابل المنتخب الانجليزي في ربع النهائي، واكمل منتخب فرنسا سلسلة الانتصارات وفاز على انجلترا بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة نصف النهائي التي جمعت بين المغرب وفرنسا كان الفوز حليف منتخب فرنسا الذي حسم المباراة بهدفين نظيفين، مباراة اليوم ستكون المباراة الاخيرة للديوك في المونديال الحالى فهل يفعلها منتخب فرنسا ويحصد لقب كأس العالم المرة الثانية على التوالي؟ مباراة الغد هي من ستحسم الأمور، الارجنتين وفرنسا الان مباشر.

مع بقاء أربع ساعات فقط على المباراة النهائية، تبحث الأرجنتين وفرنسا، الفائزان السابقان بكأس العالم، عن لقب ثالث في تاريخهما.إذا فازت الأرجنتين بكأس العالم، فسيكون تانجو في ليونيل الأول في عهد ميسي، الذي لم يسبق له أن توج بلقب كأس العالم من قبل، وكان أعظم إنجازاته مع فريقه في المونديال هو الوصول إلى نهائي نسخة 2014، حيث لعب المنتخب الأرجنتيني ضد ألمانيا الذي خسر المباراة بهدف نظيف. لعنة ألمانيا كأس العالم آلة.

تمثل مباراة اليوم اهمية كبيرة للمنتخبين، ويطمح منتخب فرنسا في تحقيق اللقب الثاني له على التوالي، اعلن مدرب منتخب الارجنتين عن جاهزية اللاعب ليونيل ميسي لمباراة النهائي، وسيقود ميسي خط هجوم الارجنتين في هذه المباراة، وفي حالة فوز الارجنتين باللقب اليوم سيدخل ميسي قائمة استثنائية وهي اللاعبين الذين تمكنوا من تحقيق لقب كاس العالم ودوري ابطال اوروبا والكرة الذهبية، ويتواجد 8 لاعبين فقط داخل هذه القائمة وهم: ريفالدو ورونالدينهو وريكاردو كاكا وجيرد مولر وفرانز بيكنباور وباولو روسي وزين الدين زيدان وبوبي تشارلتون.

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.