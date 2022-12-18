يلا شوت حصري البث المباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم.. argentina vs france كورة لايف مباراة الأرجنتين ضد فرنسا yalla shoot

وصل قطار مونديال قطر 2022 إلى المحطة النهائية، وتتجه أنظار الجماهير من جميع أنحاء العالم إلى ملعب لوسيل في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد، عقب المباراة المثيرة بين فرنسا والأرجنتين في نهائي بطولة 2022. كأس العالم قطر.

تعلن شبكة قنوات beIN SPORTS أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم 2022 قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على قناتها العامة وقناتها الرسمية على اليوتيوب، شريطة أن تكون التغطية باللغة العربية متاحة على قناة beIN SPORTS MAX 1 وقناة beIN الرسمية على يوتيوب من مكة يبدأ الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأرجنتين وفرنسا تقام فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب لوسيل، ومن المقرر بث المباراة على قنوات beIN Sports HD، وAlkass One HD المفتوحة.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، جاء الهدف الأول فى الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز فى شباك الحارس ياسين بونو بسهولة، وفى الدقيقة 79 سجل البديل كولو موانى الهدف الثاني من خطأ دفاعى لمنتخب أسود الأطلس، ليسجل الهدف بسهولة.

وتأهل التانجو على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أول أمس، الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.