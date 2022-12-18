يلا شوت مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا 18 ديسمبر 2022 في نهائي كأس العالم 2022 | بين ماتش مباراة الأرجنتين ضد فرنسا yalla shoot

يمكنكم مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا عبر رابط مباشر نهائي كأس العالم قطر 2022 أعلاه، حيث تنطلق المباراة اليوم الأحد، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، 7 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ولوكسمبورغ. سيستضيف ملعب بورسيل قمة اليوم. بين الأرجنتين والديك.

الجدير بالذكر أن قناة بي إن سبورت أعلنت في صفحتها على فيسبوك صباح اليوم أنها ستفتح رابط قناة لبث مباراة الأرجنتين وفرنسا على الهواء مباشرة في نهائي مونديال قطر 2022، ومن الصعب توقع فوز مرشح. البطولة. كأس العالم 2022 في لعبة اليوم، لأن طموح ميسي أكبر من أن يفوز بالبطولة، لأنه يعتقد أن ميسي ورفاقه سيقاتلون من أجل كأس العالم الليلة، ولكن بالنسبة للبطل المدافع القوي، هذه المعركة ستكون صعبة، وكل من سيهزم رفاق ميسي سيهزمه ليفوز بألقاب متتالية لأول مرة في تاريخهم.

تقدم قنوات بين سبورت والكأس المشفرة والمفتوحة أيضًا بث مباشر الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث يمكن للجماهير مشاهدة المباراة على التلفزيون أو من خلال الإنترنت، لأن كل الاختيارات متاحة بشكل مجاني لمشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي المونديال، وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2022.

تردد بين سبورت المفتوحة تردد الكأس المفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11919 معدل الاستقطاب: أفقي معدّل الترميز 27500 تصحيح الخطأ: 3/4

نقدم لكم نتائج الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم قطر 2022، حيث حقق سقط الأرجنتين في بداية البطول ثم أعاد توازنه واستكمل البطولة حتى وصل إلى النهائي، أما منتخب فرنسا كان من البداية يلعب على النهائي، حيث قدم أداء متميزًا ويعتبر الديوك من أفضل منتخب متكامل في كأس العالم 2022 من حيث إمكانيات اللاعبين والتكتيكات.

ويتنافس ميسي وكيليان مبابي على هدافي كأس العالم 2022، حيث أحرز كلا منها 5 أهداف في المونديال، لذا سنشاهد ماكينات تهديفية في البث المباشر لمباراة اليوم بين الأرجنتين وفرنسا.

مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2022 مشوار فرنسا في كأس العالم 2022 خسر الأرجنتين من السعودية بهدفين مقابل هدف. فاز الأرجنتين على المكسيك بهدفين نظيفين وفاز ميسي على بولندا بهدفين نظيفين أيضًا. أقصى الأرجنتين أستراليا بهدفين مقابل هدف. فاز على هولندا بركلات الترجيح. أقصى الأرجنتين كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة. فاز الديوك على أستراليا بنتيجة 4-1 ثم فاز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف خسر فرنسا من تونس بهدف نظيف أقصى بولندا من دور 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف أقصى إنجلترا من دور الـ 8 بهدفين مقابل هدف فاز على المغرب بهدفين نظيفين.

ويذكر أن الفيفا قد أعلن عن طاقم تحكيم بولندي لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، بقيادة سيمون مارتشينياكك حكم ساحة، ويعاونه باول سوكولنيكي وليتستكيفتش كمساعدين أول وثانِ، والحكم الرابع الأمريكي إسماعيل الفتح، وحكم غرفة VAR توماس كوياتكوفسكي ويعاونه خوان سوتو وكايل أتكينس، وفيرناندو جيريرو، ويمكن الحصول على بث مباشر حفل ختام كأس العالم قطر 2022.

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.