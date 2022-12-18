يلا كورة مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم 2022 | يلا شوت الأن مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر.. yalla shoot

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا، 18 ديسمبر 2022، نهائي كأس العالم 2022، تبث قناة الأرجنتين وفرنسا مباراة نهائي كأس العالم في قطر يوم 18 ديسمبر 2022. ترقبوا معنا مواعيد المباراة القادمة بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 المرتقب، بعد مباراة فرنسا والأرجنتين على الهواء مباشرة وعلى القنوات التي ستبث المباراة. مباراة الأرجنتين السابقة ضد فرنسا، ومسارات الفريقين إلى النهائي، والتشكيلة المنتظرة للأرجنتين ضد فرنسا.

كانت هناك 12 مواجهة بين الأرجنتين وفرنسا في تاريخ المواجهة، حيث حقق المنتخب الأرجنتيني أكبر عدد من المرات، وبلغ 6 مواجهات، بينما لا يمكن للمنتخب الفرنسي الفوز سوى بمباراتين، ويحتل التعادل بينهما 4 مباريات.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في مونديال أوروجواي، حيث فازت الأرجنتين 1-0 في ذلك الوقت، لكن آخر مرة التقيا فيها كانت في ربع نهائي مونديال روسيا 2018.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الفريقان في كأس العالم في أوروجواي، حيث فازت الأرجنتين 1-0، لكن اللقاء الأخير كان مباراة كأس العالم 2018 في روسيا في ثمن النهائيات من البطولة، وبعد أن هيمن على النتيجة الإيجابية 1/1، فازت فرنسا بركلات الترجيح.

وسجل الفرنسيون 15 هدفا فيما سجل الارجنتيني 14 هدفا فقط ضد الفرنسيين إلا أن مباراة الأرجنتين وفرنسا ستقام اليوم في نهائي كأس العالم 2022 في قطر، لذا سيكون اللقاء الأهم بين الفريقين من حيث الطموح والأرقام.

مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال 2022

يستعد عشاق الساحرة المستديرة حول العالم للمباراة الهامة والمتوقعة بين فرنسا والأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022 وستقام المباراة على ملعب لوسيل لكأس العالم في نهاية نسخة قطر 2022، مفاجآت لتحديد بطل كأس العالم الجديد.

وتأهلت الارجنتين بعد فوزها على كرواتيا 3-0 وسجل ميسي الهدف الأول من ركلة جزاء وسجل ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 39 من الشوط الأول وأضاف الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

تأهلت فرنسا عبر المغرب وفازت بشباك نظيفة، بدأ فريق Roosters التسجيل مبكرًا بفضل المدافع Theo Hernandez في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ثم سجل المهاجم البديل راندال مواني الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 80 من المباراة.

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا

وستقام مباراة الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر، وتنطلق مباراة الأرجنتين وفرنسا الساعة السادسة مساء في السعودية وقطر والساعة الخامسة مساء في مصر.

يعد موعد مباراة الأرجنتين أمام فرنسا يومًا مهمًا لكلا الفريقين لكتابة التاريخ حيث يسعى الفريق الفرنسي للفوز باللقب الثالث والثاني على التوالي، لكنها اصطدمت مع أحلام ليونيل ميسي في الفوز بلقب عالمي وكذلك يحلم الأرجنتينيون بالفوز بلقبهم الثالث بعد غياب طويل منذ 1986 بقيادة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، بث المباراة النهائية لكأس العالم بين فرنسا والأرجنتين على قناتها المفتوحة (bein sports HD) كما سيتم بث المباراة على قنوات Alkaas One HD، اليكم بعض القنوات التي ستنقل المباراة.

Bein sports Max connect.

Bein sports hd1،2،3،4.

Al kass extra one.

Al kass extra two.

Bein sports Tod app.

تشكيلة منتخب الأرجنتين المتوقعة

ومن المتوقع أن يدخل السيد سكالوني، المدرب الوطني للأرجنتين ضد فرنسا، هذا اللقاء بنمط تكتيكي من 442، خاصة مع غياب أنخيل دي ماريا، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المجموعة من الأسماء المباراة الرسمية:

حارس المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: أوتاميندي – روميرو – تافيلاكو – مولينا.

في وسط الميدان: باريديس – مكاليستر – فرنانديز – دي بول.

الأمام: ليونيل ميسي – ألفاريز.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب فرنسا

يعيش المدرب الفرنسي ديشان فوضى كبيرة بسبب الغيابات العديدة لفريقه قبيل اللقاء المصيري في نهائي مونديال قطر 2022 م، حيث يستهدف بطل العالم في القرعة الأخيرة روسيا 2018، للاحتفاظ باللقب ومن المتوقع أن يدخل في الشكل 443 وهذه هي أهم الأسماء التي يتوقع أن يواجهها ديشان:

الحارس: هوغو لوريس.

الدفاع: هيرنانديز – أوباميانكو – رافائيل فاران – كوندي.

خط الوسط: رابيو – أوريلين شوميني – أنطوان جريزمان.

في خط الهجوم: مبابي – جيرو – ديمبيلي.

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ميسي يحطم كل الأرقام القياسية

الأسطورة الأرجنتينية ميسي يدخل مباراة الأرجنتين وفرنسا وهو على وشك تحقيق حلمه بلقب عالمي بعد فشله في الفوز بنهائي 2014 مع منتخب بلاده، نجح البرغوث الصغير في تسجيل العديد من الأرقام القياسية بعد مباراة كرواتيا الأخيرة، وهي:

تنافس اللاعب الأكثر مشاركة في نهائي المونديال، 25 مباراة، مع لوثر ماتياس.

هداف الأرجنتين في المونديال برصيد 11 هدفا.

أول لاعب أرجنتيني يسجل في ثلاث جولات فاصلة في نفس النسخة.

اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المونديال برصيد 11 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة، تم ربطه بالبرازيلي رونالدو وكلوزه الألماني منذ عام 1966.

تاريخ الأرجنتين في كأس العالم

يعتبر فريق التانغو الأرجنتيني من أبرز وأقدم الفرق التي شاركت في كأس العالم FIFA، يمكنك التعرف على أهم لحظات مشاركته في البطولة من الجدول التالي:

الحدث العدد أو التاريخ المشاركة الأولي 1930 وصيف للبطولة. عدد مرات الفوز باللقب مرتان عامي (1978_1986). الفوز بالميدالية الفضية 3 أعوام (1930_ 1990_ 2014). الغياب عن المونديال 4 مرات (1938_ 1950_ 1954_ 1970). تنظيم البطولة مرة واحدة عام 1978.

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التحكيم في مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 للحكم الدولي البولندي سيمون مارشيناك، هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها حكم بولندي نهائي كأس العالم، الجدير بالذكر أن الحكم الدولي البولندي سيمون مارشيناك قاد فرق الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

في مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، سيساعد مارشيناك مواطنيه باف سوكولينكي وتوماس ليسكيوليتش الحكم البالغ من العمر 41 عامًا سابقًا مباراة فرنسا والدنمارك في مرحلة المجموعات من كأس العالم الحالية، كما أدار مباراة الأرجنتين وأستراليا في نهائيات 1/8 من البطولة.

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.