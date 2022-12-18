الأردن توقع مذكرتي تفاهم للتنقيب عن الليثيوم والذهب

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علم الأردن

 


وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الأحد 18 كانون الأول ديسمبر، مع الشركة العربية للتعدين، مذكرتي تفاهم للتنقيب عن الليثيوم في منطقة فينان بوادي عربة، وعن الذهب في منطقة جبل مبارك بمحافظة العقبة.

ووفق مذكرة التفاهم الخاصة باستغلال الذهب في منطقة جبل مبارك ومدتها 12 شهرًا تتيح للشركة العربية للتعدين التنقيب عن الذهب في منطقة مساحتها 50 كيلومترًا مربعًا من خلال إجراء الدراسات الجيولوجية والمسح الجيولوجي لمنطقة الاستكشاف يستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات الطبيعية والأثرية والجيولوجية.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف الليثيوم ومدتها 12 شهرًا، فإنها تتيح لـ "العربية للتعدين" إجراء عمليات الاستكشاف والتنقيب على أرض مساحتها 35 كيلومترًا مربعًا تستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات الطبيعية والأثرية والجيولوجية.

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