الأن.. يلا شوت مباراة الأرجنتين وفرنسا ضمن نهائي كأس العالم 2022 | بث مباشر مباراة فرنسا ضد الأرجنتين (0-0) كأس العالم 2022 قطر

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وسيتولى عدد كبير من المعلقين مهمة التعليق الصوتي لنهائي مونديال 2022 بين فرنسا والأرجنتين وهم "عصام شوالي" و"حفيظ الدراجي" و"رؤوف خليف" و"علي محمد علي". سبورتس ماكس 1 وماكس 2، إضافة إلى قناة "بي إن سبورت أوبن"، "خليل البلوشي" هو المعلق الصوتي على قناة الكاس.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا والارجنتين في نهائي كأس العالم

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق البث الحصري والمباشر لـ فاعليات كأس العالم 2022، وسيتم عرض مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022 عبر باقة بين سبورت ماكس المخصصة للبطولات الكبري.

هل يمكن مشاهدة نهائي كأس العالم 2022 مجانًا؟

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، إذاعة 22 مباراة خلال بطولة كأس العالم 2022 مجانًا عبر القنوات المجانية المفتوحة، ورغم عدم الإعلان رسميًا عما إذا كانت مباراة النهائي مذاعة أم لا، إلا أنه من المتوقع أن يتم بث مباراة فرنسا والارجنتين عبر قناة beIN Sports المفتوحة على النايل سات وسهيل سات، وقناة الكأس المفتوحة.

تردد قناة «beIN SPORTS HD «1.2.3

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة «beIN SPORTS HD «4.5.6

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة «beIN SPORTS HD «7

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2