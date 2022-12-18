مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

الليلة، الأحد 18 ديسمبر 2022، ستنطلق مباراة الفريقين بين الأرجنتين وفرنسا، والتي ستنتهي في نهائي كأس العالم 2022، كجزء من الصراع على لقب بطل العالم في Luxair في الدوحة، قطر. الاستاد.

وشهدت آخر مواجهة مثيرة وشرسة لكأس العالم 2022 إثارة العديد من المنتخبات التي حقق الكثير منها نتائج طيبة، ويأمل كل فريق تم اختياره في الفوز بالبطولة وتحقيق البطولة الثالثة. في تاريخها وتاريخها.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى.

وفرضت مباراة الأرجنتين وفرنسا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظرًا لقيمة المنتخبين ورغبتهما الكبيرة في الظفر بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويتوفر البث المباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا على قناة beIN SPORTS المفتوحة، في إطار التزام مجموعة beIN الإعلامية بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي. كما ستُعرض المواجهة، إلى جانب التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة beIN الرسمية على YouTube.

وستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا الأحد على الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونيًا وعلى الإنترنت أيضًا إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأرجنتين وفرنسا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT.

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.