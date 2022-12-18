لينكات يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم 2022 | كورة لايف بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد فرنسا yalla shoot

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شاهد مباراة الأرجنتين على الهواء مباشرة، مباراة اليوم هي المباراة الرابعة للمنتخب الأرجنتيني ضد فرنسا في مونديال، المباراة الأولى كانت كأس العالم 1930، انتهت الأرجنتين بفارق الأهداف، وكأس العالم 1978 كانت المرة الثانية لـ كلا الفريقين وكانت المواجهة التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين.

والتي لعبت آخر مرة في مونديال 2018، قبل أربع سنوات اليوم، لكن فرنسا فازت 3-4 في مباراة مليئة بالمرح والإثارة لكلا الفريقين. أول انتصار على الأرجنتين. سيكون نجم باريس سان جيرمان هو جيرمان كيليان مبابي ديدييه ديشامب وأبرز الحلول الهجومية للمنتخب الفرنسي في مباراة الليلة، مباراة اليوم بين الأرجنتين وفرنسا.

استاد لوسيل سيحتضن مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم وتعتبر هي المواجهة الرابعة التي يلتقي فيها الأرجنتين أمام فرنسا في إطار بطولة كأس العالم على مدار النسخ الماضية، ويتفوق منتخب لأرجنتين علي نظيره الفرنسي، حيث حقق الفوز في لقاءين منهم بينما حقق فرنسا الفوز في آخر مباراة جمعت بينهم في دور الـ 16 كأس العالم النسخة الماضية 2018.

الجدير بالذكر أن منتخب فرنسا التقي بنظيره الأرجنتيني 12 مرة في كافة المسابقات ويتفوق الألبيسيليستي علي الديوك الفرنسية في إجمالي المواجهات التي جمعت بينهم، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات بينما وقع التعادل بينهم في 3 لقاءات.

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.