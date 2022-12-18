الان ŇÔŴ LIVE yalla shoot.. بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا كورة || مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا يلا شوت بث مباشر اليوم 2022-12-18 كورة لايف

الفجر الرياضي
مباراة الارجنتين
مباراة الارجنتين وفرنسا يلا شوت بث مباشر اليوم

Now ÇÔŴ LIVE 1st.. بث مباشر بين الأرجنتين وفرنسا، يلا شوت، يلا شوت || شاهد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا مباشرة اليوم 17 ديسمبر 2022، يلا شوت. كل التكهنات هي في الغالب تعادل بسبب قوة وضراوة كلا الفريقين. سيلتقيان في المباراة الكبيرة التي يتطلع الفريقان للفوز بها وكأس العالم قطر 2022.

 لذلك ستجد صعوبة في تسجيل الأهداف. الهدف لكلا الفريقين، باستثناء مبابي وميسي، اللذين سيبحثان عن مخرج فوري لاختراق أهداف بعضهما البعض قبل تنفيذ ركلة جزاء غدا الأحد 18 ديسمبر، وستلعب فرنسا والأرجنتين المباراة النهائية في مونديال 2022. في العاب قطر.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الأرجنتين وفرنسا” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “الأرجنتين وفرنسا” اضغط هنا

شاهد مباراة الأرجنتين وفرنسا مباشرة اليوم 12-17-2022 يلا شوت لايف، المباراة الأخيرة بين فرنسا والأرجنتين غدا، في جميع أنحاء العالم، والصحف، والصحف، والمواقع الإلكترونية، وكاميراتهم، وأوقات الفراغ والمشغلين الذين يبثون قناة المباراة على الهواء مباشرة. بث (bein Sports live)، استعدادا لانطلاق المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين ومن المقرر أن تقام الأحد المقبل، الموافق 18 ديسمبر.

 من استاد لوسيل بالدوحة عاصمة قطر، وجاري تجهيز أجهزة الاستقبال والإرسال. اعرض اللعبة، يمكنك مشاهدتها بجودة وتكنولوجيا باهظة الثمن مع أفضل مؤشر رياضي لدينا، ما عليك سوى الاحتفاظ برابط اللعبة القادمة والدخول في الوقت المحدد لمشاهدتها.

الأرجنتين Vs فرنسا.
البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).
القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.
الملعب: 1484.
المعلق: خليل فايد.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
6:00 مساءًا بتوقيت قطر.
3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

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