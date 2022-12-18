موعد حفل نهائي كأس العالم قطر 2022 وتفاصيل ظهور "ويجز"

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حفل نهائي كأس العالم قطر 2022

حفل نهائي كأس العالم قطر 2022، يبحث عشاق الساحرة المسديرة عن تفاصيل اليوم الختامي لبطولة كأس العالم التي استضافتها قطر، ويسدل عنها الستار اليوم بمباراة فرنسا والأرجنتين، التي يسبقها حفل الختام الذي سيشهد ظهور نجم "الراب" المصري ويجز.

حفل نهائي كأس العالم قطر 2022

وكشف مطرب الراب "ويجز" عن ظهوره في حفل نهائي كأس العالم قطر 2022 من خلال مشاركته بأغنية جديدة، بالحفل الذي يقام اليوم الأحد الـ18 من ديسمبر الجاري، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل "فيس بوك".

حفل نهائي كأس العالم قطر 2022 وأغنية ويجز

ويظهر "ويجز" في حفل نهائي كأس العالم قطر 2022 من خلال أغنيته الجديدة "عز العرب" والتيطرحها عبر مختلف وسائل ومواقع السوشيال ميديا والتي نالت اسحسان وإعجاب محبيه، الذين يبحث عن تفاصيل الحفل وموعد الظهور.

تفاصيل ظهور ويجز في حفل نهائي كأس العالم قطر 2022

ويقدم المصري "ويجز" أغنيته الجديدة "عز العرب" خلال حفل نهائي كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد، من خلال ظهور على البص المباشر بكافة القنوات التي تنقل نهائي كأس العالم بنسخته التي تقام في الدوحة.

حقيقة إلغاء ظهور ويجز في حفل نهائي كأس العالم قطر 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إلغاء فقرة ويجز في حفل نهائي كأس العالم قطر 2022، وهو ما نفاه عاصم تاج مدير أعمال ويجز، والذي أكد أن ما يتم تداوله مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن ويجز سوف يغني في الحفل.

حفل نهائي كأس العالم قطر 2022 ومباراة فرنسا والأرجنتين

ويسبق حفل نهائي كأس العالم قطر 2022 الذي يظهر فيه ويجز، مباراة النهائي التي تجمع بين منتخبي فرنسا والأرجنتين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

كلمات أغنية ويجز لـ حفل نهائي كأس العالم قطر 2022

وتقول كلمات "عز العرب" لمطرب الراب ويجز والتي ستغنى في حفل نهائي كأس العالم قطر 2022: "حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، عز العرب تعال شوف الكرم عندي كورة وهدف عندي كورة وطرب العرب جرعة فيها فرحة سدد وانا أشوف أقول ما شاء الله من قطر لكل عباد الله ميجبهاش غير أبطالها كل البشر هتشرفنا كل العالم هتعرفنا لا سألت شكلك ولا عنوانك مرحب بيك ناسك ومكانك، الكورة لغة كل العالم ورينا كل اللي في إمكانك كلام كتير معمليش سقف بعد غيمة ضحكتلي الشمس ورفرف يا علمي أعلى وجدد أملي".

حفل نهائي كأس العالم قطر 2022 ومباراة النهائي

ويعقب حفل نهائي كأس العالم قطر 2022 المباراة النهائية التي ستجمع بين الأرجنتين وفرنسا، وسط آمال البلدين وعشاق نجوم الفريقين بحصول منتخبهم الذي يشجعونه على بطولة كأس العالم.

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