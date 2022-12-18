مشاهدة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا مباشر هدف ميسي الأول

الفجر الرياضي
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مشاهدة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا مباشر.. تجري المباراة النهائية من كأس العالم بقطر 2022 على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني.

ويستعد ليونيل ميسي، لإنهاء مسيرته مع منتخب بلاده بأفضل صورة ممكنة، بحمله الكأس الذي سيجعله أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم-حسب مختصين.

بينما يسعى المنتخب الفرنسي، المدجج بالنجوم الكبيرة، إلى الاحتفاظ بلقب المونديال، حيث أن صاحب البطولة النسخة الماضية 2018.

شاهد نهائي المونديال قطر وفرنسا
ويقام نهائي المونديال، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القدس والقاهرة، وفي تمام الساعة الساعدة بتوقيت مكة المكرمة.

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )
 

وتنقل المباراة على القنوات المفتوحة المجانية، وهي قناة بي إن سبورت، وقناة الكأس، وهما قطريتان، بعد إعلان قطر أنها سبتث ما يزيد عن 20 مباراة بالمجان على القنوات المفتوحة.

وبعد كأس العالم، تعود الدوريات الكبرى إلى الانتظام، مجددًا حيث يعود اللاعبين إلى أنديتهم التي ينتسبون إليها.

فرنسا والأرجنتين 
ووصل المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني، إلى نهائي المونديال، بعد مشوار كبير وبطول، حيث لم يخسر كل فريق منهما إلا مباراة واحدة في البطولة.

وخسرت الأرجنتين في أول مباراة لها في دور المجموعات من السعودية بنتيجة 2-1، حيث كانت أولى مفاجآت المونديال.

بينما خسر المنتخب الفرنسي، من المنتخب التونسي، في آخر مباراة من دور المجموعات، وبعد أن ضمن تأهله إلى دور الـ 16.

اقرأ المزيد: شاهد.. مباشر نهائي المونديال الأرجنتين وفرنسا دون تقطيع

شاهد.. مباشر نهائي المونديال الأرجنتين وفرنسا دون تقطيع.. تبدأ الملحمة الكروية، بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، في نهائي كأس العالم للعام 2022 بقطر.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني لتحقيق البطولة الأغلى تاريخيًا، والثالثة بالنسبة له، بينما يسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ على لقبه، حيث أنه صاحب البطولة في نسختها الماضية.

وتعد مباراة الأرجنتين وفرنسا مباشر، من أقوى مباريات المونديال، حيث أن الفريقان بذلا جهودًا كبيرة من أجل تحقيق حلم المونديال التاريخي.

مباشر الأرجنتين وفرنسا
وتسعى ملايين الجماهير، لمشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا، من خلال تقنية البث المباشر عبر الأنترنت، حيث أن هذه المباراة تبث على قناتي بي إن سبورتس ماكس، وقناة الكأس، وهما قناتان قطريتان.

وأعلنت قطر أنها ستبث مباراة نهائي كأس العالم، بين الأرجنتين وفرنسا على القنوات المفتوحة، ليتمكن من مشاهدتها جميع المشاهدات.

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