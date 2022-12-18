الان ŇÔŴ 1śt.. بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالمأصبح استاد لوسيل كامل العدد بحضور جماهيرى مكثف قبل وقت قليل من انطلاق المواجهة النارية بين المنتخب الأرجنتينى ونظيره الفرنسي، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

الان ŇÔŴ 1śt.. بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

وتأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

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ويأمل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين فى قيادة التانجو إلى اللقب الثالث من كأس العالم، بعد الحصول على البطولة نسختي 1978 و1986، وحفر إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منتخب بلاده، والوصول إلي اللقب الذي ينقصه خزائنه بعد تحقيق كل البطولات والمسابقات على مستوي الأندية والمنتخب، وتكرار إنجاز الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا والذي قاد بلاده لرفع كأس العالم 1986.

الان ŇÔŴ 1śt.. بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

فيما تأهل منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، جاء الهدف الأول فى الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز فى شباك الحارس ياسين بونو بسهولة، وفى الدقيقة 79 سجل البديل كولو موانى الهدف الثاني من خطأ دفاعى لمنتخب أسود الأطلس، ليسجل الهدف بسهولة.

الان ŇÔŴ 1śt.. بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

وتوج منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم نسختي 1998 و2018، ويسعي لكتابة التاريخ بالحصول على لقب المونديال نسختين متتاليتين وتكرار إنجاز إيطاليا والبرازيل، بعدما حصل الأزوري على كأس العالم 1934 و1938 فيما فاز منتخب البرازيل بالبطولة نسختي 1958 و1962.

الان ŇÔŴ 1śt.. بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

وتأهلت فرنسا 15 مرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتغيبت عن نهائيات 1950، 1962، 1970، 1974، 1990، 1994، وكانت فرنسا واحدة من الفرق الأوروبية الأربعة التي شاركت في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي جرت في الأوروجواي عام 1930.

الان ŇÔŴ 1śt.. بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

وسيحصل الفائز بكأس العالم على 42 مليون دولار ويعد هو أعلى رقم يحصل عليه الاتحاد الفائز على الإطلاق على عكس منتخب فرنسا صاحب النسخة الماضية والذي حصل على 38 مليون دولار بعد فوزها بكأس العالم 2018.

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