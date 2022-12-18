مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس العالم

يلتقى بعد قليل منتخب الأرجنتين مع منتخب فرنسا باستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة فى نهائى بطولة كأس العالم لكرة القدم التى استمرت على مدار شهر تقريبا، وسط أجواء كروية مثيرة بين كافة المنتخبات التى تنافست للوصول إلى أعلى مكانة لها.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة فى مباراة الدور قبل النهائى لبطولة كأس العالم.

فيما تأهل منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم بعد الفوز على منتخب المغرب بثنائية نظيفة فى مباراة الدور قبل النهائى.

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا

تنطلق مباراة الأرجنتين وفرنسا فى نهائى بطولة كأس العالم فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

ويتطلع كلا المنتخبين للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث توجت الأرجنتين باللقب عامي 1978 و1986، في حي في المقابل توجت فرنسا عامي 1998 و2018.

ويتطلع المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، وهو الإنجاز الذي تحقق مرتين من قبل، كانت الأولى عبر إيطاليا في عقد الثلاثينات من القرن الماضي، ثم حققت البرازيل ذات الأمر عامي 1958 و1962.

في المقابل يتطلع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لتتويج مسيرته الحافلة بالإنجازات من خلال الفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وكان ميسي توج بجميع الألقاب على صعيد الأندية، كما حصل 7 مرات على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وقاد منتخب الأرجنتين إلى الفوز بلقب كوبا أميركا.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا

تنقل مباراة الأرجنتين وفرنسا على مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم.

وتذاع المباراة على قناة بى ان سبورت ماكس 1 ويعلق عصام الشوالي وبى ان سبورت ماكس 2 ويعلق عليها يوسف سيف وعلى قناة الكأس القطرية ويعلق عليها خليل البلوشى.

تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينز

خط الدفاع: مولينا - أوتاميندي - كريستيان روميرو - أكوينا.

خط الوسط:رودريجو دي باول - أليكس أليستر - إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم:دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.

تشكيل فرنسا

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - رفاييل فاران - جول كوندي - أوباميانكو.

خط الوسط: تشواميني - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كليان مبابي - عثمان ديمبلي - جيرو.