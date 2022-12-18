مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، والمقامة على ستاد لوسيل المونديالي، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم 2022 بث مباشر

تختتم اليوم فعاليات البطولة الأغلى في العالم بمباراة من العيار الثقيل الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي أوروبي لاتيني تاريخي للبطولة العالمية الأقوى للمنتخبات.


لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )
 

يسعى منتخب التانجو لإحراز البطولة الأغلى للمرة الثالثة له في تاريخه من خلال هذه الفرصة المتاحة له في المباراة النهائية له، ويأمل في عدم تكرار سيناريو 2014 أمام منتخب ألمانيا.

استهل رفقاء ميسي مشوارهم في المونديال بهزيمة مخيبة للآمال أمام السعودية بنتيجة 1-2، ولكن سرعان ما استفاق ونجح فى تحقيق انتصارين متتاليين ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

التقى منتخب الأرجنتين بأستراليا في دور الستة عشر وحقق الفوز بنتيجة 2-1، ثم تخطي عقبة هولندا بركلات الترجيح 4-3 في دور الـ 8 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، وأخيرًا إنتزع بطاقة التأهل للمباراة النهائية بكأس العالم 2022، بعد هزيمة كرواتيا بثلاثية.

افتتح منتخب فرنسا مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب أستراليا وحقق الفوز بنتيجة 4-1، ثم تغلب على الدنمارك 2-1، في الجولة الثانية، وخسر أمام تونس 1-0 في ختام دور المجموعات، ليتصدر في النهاية ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

والتقى في دور الـ 16منتخب بولندا ليحقق الفوز بنتيجة 3-1، وتفوق على إنجلترا 2-1 في ربع النهائي، وأخيرا تغلب على المغرب 2-0، في الدور نصف النهائي.

من المقرر أن تتُبث مباراة فرنسا ضد الأرجنتين عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتها المفتوحة (bein sports HD) كما سيتم بث المباراة عبر قنوات Alkaas One HD.

ويتولى التعليق عبر بي إن سبورت التونسي عصام الشوالي عبر القناة الصوتية الأولى، فيما يتولى الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على هذا اللقاء عبر القناة الصوتية الثانية.

فيما أسندت شبكة قنوات الكأس القطرية، مهمة التعليق على نهائي كأس العالم قطر 2022، بين منتخبي فرنسا والأرجنتين لخليل البلوشي.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم 2022

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، والمقامة على ستاد لوسيل المونديالي، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

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