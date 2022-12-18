"الاسطورة" مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يسدل الستار على نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، مساء يوم الأحد 18 ديسمبر، بالمباراة المرتقبة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

النزاع سيكون على أشده بين العملاقين، ويسعى كل منهما لإضافة النجمة المونديالية الثالثة على قميصه، بعد التتويج مرتين باللقب خلال وقت سابق.

منتخب فرنسا اعتلى منصة التتويج في نسختي 1998 و2018، وسبقه نظيره الأرجنتيني إلى المجد عامي 1978 و1986.

وفي هذا التقرير، نستعرض ملعب وموعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة.

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم
موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم هو السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل ختام كأس العالم 2022 في الرابعة والنصف مساء بنفس التوقيت.

ملعب مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم
تقام المباراة على استاد لوسيل في الدوحة، والذي شهد مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022.

ويتسع الملعب لاستضافة نحو 88،966 متفرج، ومن المتوقع أن يشهد حضورا بنسبة 100%.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم
القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم هي بي إن سبورتس والكأس القطرية.

ومن المقرر أن يسبق المباراة استوديو تحليلي بحضور كوكبة من النجوم، لاستعراض نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخبين، والتوقعات الخاصة بالنتيجة النهائية والبطل المتوج باللقب.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وفرنسا مجانا؟
أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، نقل نهائي كأس العالم 2022 عبر القناة المفتوحة دون أي اشتراك أو تشفير.

وقامت الشبكة بنقل 21 مباراة في كأس العالم حتى الآن، ومسك الختام مع النهائي الحلم بين التانجو والديوك.

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