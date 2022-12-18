مواعيد عرض مسلسل «اتزان» على شبكة قنوات ON E

بدأت شبكة قنوات ON E عرض أولى حلقات المسلسل العربي الجديد «اتزان»، في إطار مواصلة الشبكة مجموعة جديدة من الأعمال الدرامية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، التي تعرض تليفزيونيا لأول مرة من خلال قنوات ON E.

يأتي المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل السابق «إيجار قديم»، لذا بدأت ON E عرض مسلسل اتزان بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما، منهم صفاء الطوخي، رحمة، صدقي صخر، نبيل عيسى، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، هاجر السراج، حسن مالك، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم.

أحداث مسلسل اتزان

مسلسل «اتزان» من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر، وإخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل الجديد في إطار اجتماعي ودرامي، تجمع بين التشويق والإثارة، حيث تشهد الأحداث الكثير من المفاجآت المتتالية في حلقاته اليومية، كما يرصد الصراعات التي يعيشها أفراد الأسرة، وأصعب القرارات التي يتخذونها في حياتهم اليومية.

مواعيد عرض مسلسل اتزان على ON E

تعرض قناة ON E الحلقات اليومية من مسلسل «اتزان»، في تمام الثامنة مساء، وتعرض إعادة الحلقة في تمام الساعة العاشرة مساء، على قناة ON DRAMA.

تردد قناة ON: 11861، معامل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة ON DRAMA: 11861 رأسي، معدل الترميز 27500.