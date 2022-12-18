عاجل.. "اقتصادي" يكشف حل للقضاء على السوق السوداء

أكد هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على أنه من المهم أن نتحدث عن ما يجب أن نتبعه بشأن طريقة تعاملنا في المستقبل حول الدولار، لافتا إلى أنه من الخطأ تثبيت سعر الدولار، أو أن تكون لدينا فروق سعر تضخم بين عملتنا وعملات أخرى، ونثبِّت عملتنا أمامها؛ لأن فروق التضخم، تعني “فرق سعر فائدة”، فإذا ثَبَّت سعر الجنيه أمام الدولار، وفرق التضخم بيننا نسبته 10%، ومنحت فائدة على الجنيه 14%، مع تثبيت سعر الجنيه؛ أكون في واقع الأمر “بسحب من جيب الفقير وأعطي للغني”، وبمعنى آخر، أنني أُكلف وزارة المالية بالاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة.

وفي سؤال “أن سبب ظهور السوق السوداء للدولار هو نقص المعروض منه ؟” أجاب عز العرب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، قال: “إننا كدولة، الأمور متوازنة لدينا بين الواردات والمصروفات، ولكن تتبقى لدينا مشكلة واحدة، وهي التأخيرات الموجودة بشأن الإفراج عن البضائع في الموانئ، إذا تم حلها بوسيلة أو بأخرى؛ سيحدث نوع كامل من التوازن”.

وحول رؤيته بشأن ما إذا كان قرض صندوق النقد الدولي الأخير، سيمثل خطوة أولى في “إصلاح نهائي” للاقتصاد؛ لفت عز العرب، إلى ضرورة أن نضع في الاعتبار أكثر من شيء، ففي البداية، إذا عدنا إلى وقائع المؤتمر الاقتصادي، وحديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ سنجد أن صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير، قد اقتبس من تصريحاتهما خلال COP 27، وخاصة فيما يتعلق بطرح وثيقة ملكية الدولة" و"منح فرصة للقطاع الخاص للمشاركة فيها".