عاجل|"ضوابط جديدة".. مصر تشدد الرقابة على صادرات الذهب

يتعرض سوق الذهب فى مصر (الصاغة) لحالة من الاضطراب والتذبذب خلال الآونة الأخيرة، مما دفع بعض تجار الذهب إلى إغلاق متاجرهم والبعض الآخر عزفوا عن عمليات البيع والشراء لعدم استطاعة تحديد أسعار الذهب، علاوة على البيع بأسعار وهمية شاملة المصنعية والتعامل بسعر للبيع وآخر للشراء.

وفي السياق ذاته، كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ضوابط جديدة للرقابة على عمليات التصدير الخاصة بالذهب، وأصدر خطابا دوريا إلى البنوك بشأن إحكام الرقابة على حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب في ضوء متابعة تطورات الأسواق.

وأوضح المركزي، أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الاخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.



وشدد البنك المركزي المصري على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

وأكد المركزي على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.

صادرات مصر من الذهب

وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 30%، خلال النصف الأول من العام (يناير - يونيو 2022)، لتسجل 827 مليون دولار في مقابل 638 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.



أسعار الذهب في مصر

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار الذهب جراء قفزات سعر الدولار عقب إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة وسعر الصرف المرن، مما دفع شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بمصر إلى تعليق الأسعار لأكثر من مرة لحين ضبط الأسواق.

وواصلت أسعار الذهب في مصر قفزاتها التاريخية بأسعار غير مسبوقة، وصعد سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم 18 ديسمبر/كانون الأول، حيث صعد سعر الذهب عيار 24 اليوم بنحو 57.25 جنيه، ليسجل 2000 جنيه للشراء، و2057.25 جنيه للبيع، حسب موقع آي صاغة.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر زيادة بنحو 42.75 جنيه ليبلغ 1500 جنيه للشراء، و1542.75 جنيه للبيع دون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 20 جنيها ليسجل 1750 جنيها للشراء و1800 جنيها للبيع.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم انتعاشا بقيمة 400 جنيه ليسجل 15720 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 15600 جنيها خلال تعاملات اليوم.