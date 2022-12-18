عاجل.. "المصانع" ترفع أسعار الحديد للمرة الثانية خلال هذا الشهر

تشهد أسعار الحديد فى مصر، خلال الفترة الحالية، اضطرابًا متواصلًا على الصعيد المحلي، سجلت ارتفاعين في شهر واحد (ديسمبر)، حيث رفعت مصانع الحديد في مصر أسعار الحديد بقيمة 3 آلاف جنيه دفعة وحدة.

وأعلنت 3 مصانع حديد رفع أسعار طن حديد التسليح اعتبارًا من اليوم الأحد، بقيمة 3 آلاف جنيه، ليصل متوسط سعر طن الحديد إلى 23.450 ألف جنيه شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%.

وقالت شركة حديد عز إنه يبدأ من اليوم بيع طن حديد التسليح بسعر 23450 جنيها شاملًا ضريبة القيمة المضافة المقررة، بدلا من 20450 جنيها في السابق بزيادة 3 آلاف جنيه، كما رفعت شركة حديد المصريين أسعار بيع طن حديد التسليح أطوال ولفائف إلى 23350 جنيها شاملًا الضرائب بدلًا من 20350 جنيها، ورفع مصنع السويس للصلب سعر بيع طن حديد التسليح إلى 23350 جنيها شاملا الضريبة بدلًا من 20350 جنيها في السابق.

وفي بداية ديسمبر الجاري، أعلنت مصانع الحديد رفع أسعار طن حديد التسليح بقيمة 800 جنيه، فيما تعد هذه المرة الزيادة الثانية، وهي الأكبر.

وعلق محب شفيق، عضو شعبة مواد البناء، قائلًا إن الزيادة هي الثانية خلال الشهر الجاري، متوقعًا وصول أسعار طن الحديد للمستهلك بين 24 آلاف جنيه و25 آلاف جنيه للمستهلك حسب المحافظة.

وعلق مسؤول بغرفة الصناعات المعدنية على ارتفاع أسعار حديد التسليح، قائلًا: إن السبب الرئيسي هو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، لا سيما مع صعوبة تدبيره للشركات حاليًا، مؤكدًا أن السوق يشهد تراجعا ملحوظا في عمليات البيع ما يرفع من أعباء التجار ويضغط على عمليات البيع والشراء.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الحديد 7.9 مليون طن من حديد التسليح و4.5 مليون طن من البليت، فيما يتم استيراد 3.5 مليون طن بيليت حسب بيانات صادرة عن غرفة الصناعات المعدنية واتحاد الصناعات في مصر.

وقال المهندس طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية إن ارتفاع الأسعار الحالي يتم بشكل غير منطقي على مستوى جميع السلع والمعادن والحديد، مؤكدًا أن السوق يشهد ضبابية ولا يوجد من يتوقع ارتفاع أو انخفاض أسعار المعادن أو الحديد الفترة المقبلة.