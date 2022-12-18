إجمالي قيمة جوائز مستر أولمبيا.. أرباح الفائزين بـ11 مسابقة في البطولة

انتهت بطولة مستر أولمبيا 2022 بفوز اللاعب الإيراني هادي شومان بالمركز الأول، ليحصل على اللقب للمرة الأولى في حين خسر اللاعب المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» اللقب الذي فاز به في النسختين الماضيتين.

قيمة جائزة مستر أوليمبيا

ووفق النتائج المعلنة، حصل «بيج رامي» على المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا 2022 ليخسر المركز الأول الذي حصل عليه مرتين متتاليتين، وأن الجائزة المالية لهذا المركز قيمتها 40 ألف دولار.

وتعد بطولة مستر أولمبيا واحدة من البطولات العالمية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة فضلا عن قيمتها المادية التي تمنح للفائزين، إذ يحصل اللاعب الإيراني شومان علي جائزة قيمتها نحو 400 ألف دولار، كما أن قيمة الجائزة مجمعة سيدات ورجال تصل لـ1.6 مليون دولار يتم توزيعها على الـ11 لاعبا الفائزين في مسابقات البطولة.

قيمة جائزة صاحب المركز الثاني

وبحسب البطولة الدولية، فإن صاحب المركز الثاني يحصل على مبلغ قيمته نحو 150 ألف دولار أمريكي، ويحصل صاحب المركز الثالث والرابع على 45 ألف دولار.

يذكر أن بيج رامي حصل على المركز الأول خلال عامي 2022 و2022، وانطلقت أول بطولة لمستر أولمبيا في 18 سبتمبر 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى، في مدينة نيويورك.