ننشر إجراءات الحصول على طلب تمليك وحدة سكنية جديدة من وزارة الأوقاف

منوعات
شقق الأوقاف
شقق الأوقاف

الحصول على وحدة سكنية أو التقدم بطلب للحصول على شقة إيجار من وزارة الأوقاف أحد الأمور التي يسعى لها البعض، إلا أن الكثيرين لا يعرفون الإجراءات والأوراق الرسمية المطلوبة من قبل الجهة الحكومية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، إجراءات طلب تمليك وحدة سكنية جديدة طرف وزارة الأوقاف بالإضافة لطلب تمليك شقة خالية طرف الوزارة وأخيرا طلب تأجير شقة خالية طرف على هذا النحو:

طلب تمليك وحدة سكنية جديدة طرف وزارة الأوقاف

وبشأن طلب تمليك وحدة سكنية جديدة طرف وزارة الأوقاف، فإن الأمر يتطلب 6 إجراءات تنتهي بالاستعلام وهي كالتالي:

- الذهاب إلى هيئة الأوقاف وفق ًا للإعلان أو المزاد.

- شراء كراسة الشروط.

- ملء نموذج الطلب.

- انتظار القرعة والاستلام حسب الأولوية.

- دفع 25% من ثمن الشقة.

- معرفة تقسيط باقي ثمن الشقة حسب كراسة الشروط.

- الاستلام.

وبشأن الشروط الواجب توافرها فهي التي يُنص عليها بالإعلان والتي يجب انطباقها مع وزارة الإسكان فيما يتصل بالإسكان الاجتماعي.

وعن المستندات المطلوبة فهي كراسة الشروط، وطلب تمليك.

طلب تمليك شقة خالية طرف وزارة الأوقاف

أما المواطنين الراغبين في طلب تمليك شقة خالية طرف وزارة الأوقاف، فالإجراءات هي:

-الذهاب إلى هيئة الأوقاف وفق ًا للإعلان أو المزاد.

-شراء كراسة الشروط.

-ملء نموذج الطلب.

-الاستلام.

طلب تأجير شقة خالية طرف وزارة الأوقاف

وأخيرا للمواطن الراغب في طلب تأجير شقة خالية طرف وزارة الأوقاف فيقوم بعدة إجراءات للحصول على الخدمة وهي:

- الذهاب إلى هيئة الأوقاف وفق ًا للإعلان أو المزاد.

- شراء كراسة الشروط.

- ملء نموذج الطلب.

- الاستلام.

الأوقاف وحدات سكنية وزارة الأوقاف طلب تمليك شقة خالية طرف وزارة الأوقاف شقق الاوقاف

مواد متعلقة

أسامة الأزهري في أكاديمية الأوقاف الدولية:‏ علماء الأزهر عظَّموا من قيمة العلم

الأكثر قراءة

الان ŇÔŴ LIVE 1st.. بث مباشر الأرجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة فرنسا ضد الأرجنتين بث مباشر اليوم الأحد يلا شوت

عاجل.. ماكرون يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي فرنسا بعد خسارة نهائي كأس العالم

مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر || بث المغرب وكرواتيا يلا شوت حصري

عاجل- ميسي: لن أعتزل اللعب دوليًا.. وما حدث في كأس العالم أمر جنوني

عاجل| "استقرار مؤقت".. أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد

عاجل.. صندوق النقد: صرف تمويلًا اضافيا لمصر بقيمة مليار دولار

يلا كورة مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم 2022 | يلا شوت الأن مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر.. yalla shoot

عاجل.. "المصانع" ترفع أسعار الحديد للمرة الثانية خلال هذا الشهر