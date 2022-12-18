جني الأرباح يهبط بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل جلسات الإسبوع

دفعت عمليات البيع لجنى الأرباح، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الملحوظ لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الإسبوع وسط عمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب قابلها عمليات شراء انتقائية للمستثمرين الافراد المصريين.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 960 مليار جنيه، بخسارة قدرها 13.5 مليار جنيه عن مستوى إغلاقه الخميس الماضي، فيما بلغ حجم التداولي الكلي اليوم 2.3 مليار جنيه، منها 325 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل المكلية.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس /30 بنسبة 1.97 في المائة ليسجل 14843.05 نقطة، كما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس /70 بنسبة 0.95 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 2836.84 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر /إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا الذي خسر 1.1 في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 4167.52 نقطة.