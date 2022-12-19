البرلمان العربي يؤكد رفضه لقرار نظيره الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين

رفض البرلمان العربي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا أن هذا البيان غير صحيح تمامًا وليس له علاقة بالحقيقة،ولا يمت للواقع بأي صلة.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، على تضامنه ودعمه الكامل للبحرين في أى إجراء ستقوم به للرد على هذا البيان المسيء الذي يخدم أهدافًا سياسية لبعض الجهات الخارجية.

وأوضح البيان أن سياسة هذه الجهات الخارجية باتت مكشوفة تمامًا باستخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول، مطالبًا البرلمان الأوروبي باحترام سيادة القانون في البحرين.

ونوَّه بأنَّ البحرين تلتزم التزامًا كاملًا بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، من خلال تعزيز وحماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه الكامل للتدخل في شؤون البحرين،والاحترام الكامل للقضاء والقانون البحريني.