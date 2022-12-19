الدكتور مختار سالم يكتب: الأمير يعانق أميرته في نهاية المطاف

في نهاية بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر والتي قدمت حدثا استثنائيا كبيرا، فعلي مدار البطولات التي شاهدتها لم أري بطولة منظمة بتلك الطريقة الرائعه من جميع الجوانب بدءا من الملاعب الرائعه وطريقة حجز التذاكر ودخول الجمهور للملاعب والأماكن التي تم تجهيزها للمشجعين خارج الملعب والفنادق والمترو والخدمات المقدمة والضوابط الأخلاقية التي فرضت علي الجميع دون خوف أو حسابات، واستضافة العديد من الرموز الدينية وتنظيم جلسات للدعوة والتعريف بالقيم الإسلامية المعتدلة، إلي جانب التغطية الإعلامية غير المسبوقة التي قامت بها قناة Bien Sports لتثبت قطر أننا قادرون على صناعة التاريخ لتقول للعالم أننا نحافظ على هويتنا وثقافتنا وعاداتنا التاريخية وقيمنا الدينية التي نعتز ونتمسك ونؤمن بها.

كان ضروريا أن تشهد هذه النسخة الاستثنائية تألقا عربيا كبيرا للمنتخبات العربية المشاركة والتي قدمت اداءا كبيرا فالسعودية هزمت البطل وتونس هزمت الوصيف والمغرب حققت المركز الرابع في إنجاز سيظل عالقا كثيرا كثيرا في الأذهان، وهذا يدفعني للقول أننا نحن العرب إن توافرت لنا الظروف المواتية يمكننا أن نبدع ونطلق ونصنع المجد، فالعرب تألقوا لأنهم وجدوا أنفسهم وسط جمهورهم العربي وسط عاداتهم وثقافتهم واجوائهم التي اعتادوا عليها فتلك أمور لم تكن معتادة عندما كانت البطولة تقام في ملاعب اوربا أغلب المرات.

كل هذه الروعة كان يلزمها نهائيا كبيرا وكبيرا جدا بهذا الحجم،بين متخبين دخلا النهائي من أجل اللقب لكن الدوافع كانت متباينة ومختلفة ففرنسا تدخل النهائى وهي بطل النسخة الماضية فلم تكن دوافعها قوية وشرسة كتلك التي كانت عند رفاق ميسي ومجانين بونس ايرس الذين عاندتهم الأميرة كثيرا لكنها رضخت في نهاية المطاف وعانقت أميرها الأمهر والأعظم وصاحب اللعبة علي الإطلاق اقول هذا ولست مشجعا لميسي لكن الحقيقة لا يجب أن ينكرها أحد.

الارجنتينيين شعب عاطفي بطبعة محبين لوطنهم بطريقة هيسترية وشغوفين بكرة القدم حد الجنون، هؤلاء الشبان الذين دخلوا قائمة المباراة النهائية هم في الأساس من دراويش ميسي ومحبينه الفاريز وماك اليستير والفاريز وموينا واكوينا وغيرهم كانوا أمس القريب يشاهدون ميسي وهو يرواغ بواتينج ويسقطة أرضا وكيف يعبث براموس في البيرنابيو وكيف يفك شفرات دفاع اليوفي وكيف يسجل أهدافا يعجز العقل البشري عن استيعابها،وفجاة وجدوا أنفسهم جنودا في كتيبة قائدهم الملهم فهل سيدخرون نقطة عرق للقتال في سبيل فرحته الأهم، من هنا جاءت رهاناتي علي فوز الأرجنتين باللقب كنت أراهن علي قتاليتهم وتشبثهم بالحلم الكبير الذي ما دام حاول ميسي تحقيقه.

انطلقت المباراة ومنذ اللحظة الأولي بدأ الأولاد في نشر سيطرتهم على كل شبر بالملعب وتمكنوا من تسجيل هدفين في الشوط الأول وكان بمقدورهم إضافة الثالث فالمتخب الفرنسي بدأ تائها جدا ومرتبك بطريقة غريبة وافتقدوا حتي التمريرات الصحيحة علي أرضية الميدان.

في الشوط الثاني قام ديشامب ببعض التغيرات وفطن أن منتخب التانجو متفوق تماما من الناحية البدنية فاقحم لاعبين شباب بدلا من جيرو وديمبيلي فاستعاد الديوك نوعا ما اتزانهم لكن دون خطورة كبيرة وحقيقة، حتي اتخذ المدب الأرجنتيني سكالوني قرارا جبانا بإخراج دي ماريا واقحام اكونيا للتأمين الدفاعي فاعطي اريحيه كبيرة للدفاع الفرنسي وبدأ كوندي في التحرر والانطلاق حتي وقع اوتامندي في المحظور بخطأ لا يمكن حدوثه في اخر انفاس النهائي...لكننا كنا محظوظين حقيقة بهذا الخطأ، فهو في رأيي الخطأ الذي يجب أن نسامح اوتامندي عليه بل نمنحه جائزة كبيرة فلولاه لما رأينا كل هذه المتعة والعظمة والإثارة والتشويق لهذا النهائي الكبير والامتع علي مر التاريخ.

بعد هدف التقليص اهتز عرش رفاق ميسي واستقبلوا هدف آخر عبقري من صاحب اللعبة الجديد كليان امبابي في اقل من دقيقه ونصف لتنتهي المباراة علي وقع التعادل بهدفين لكل فريق.

لتستمر الآثارة في الأشواط الإضافية فميسي يعود ويقترب ويسجل ويفرح ومبابي يقول له لا لم تنتهي الأمور بعد... انفراد هنا وآخر هناك، تصدي هناك وابداع هنا... لتبتسم البطولة في الأخير للأمير ميسي الذي اجتهد وأبدع واحتضن الشبان الصغار وانتهي بهم فوق منصة التتويج في مشهد تاريخي يقول أن لكل مجتهد نصيب.