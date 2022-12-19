عبر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن سعادته وفخره بتحقيق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

مدرب الأرجنتين: لم اتخيل أنني سأحقق كأس العالم في يوم من الأيام

وصرح سكالوني عقب التتويج بلقب كأس العالم 2022 قائلًا: ‏" في حياتي لم اتخيل يوم أنني سأحقق كأس العالم."



وتابع: ‏"يجب أن يكون لـ ميسي دور في كأس العالم القادم".

وواصل حديثه: "إذا أراد الاستمرار في اللعب، فالرقم 10 سيظل خاص به دائمًا."



وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي، بثلاثة أهداف لكل فريق.



وبهذا الانتصار حقق منتخب التانجو لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 — 1986.

