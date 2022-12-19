مدرب الأرجنتين: لم اتخيل أنني سأحقق كأس العالم في يوم من الأيام

ميسي
ميسي

 

 

عبر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن سعادته وفخره بتحقيق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

 

مدرب الأرجنتين: لم اتخيل أنني سأحقق كأس العالم في يوم من الأيام

 

وصرح سكالوني عقب التتويج بلقب كأس العالم 2022 قائلًا: ‏" في حياتي لم اتخيل يوم أنني سأحقق كأس العالم."


وتابع: ‏"يجب أن يكون لـ ميسي دور في كأس العالم القادم".

 

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وواصل حديثه: "إذا أراد الاستمرار في اللعب، فالرقم 10 سيظل خاص به دائمًا."


وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي، بثلاثة أهداف لكل فريق.


وبهذا الانتصار حقق منتخب التانجو لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 — 1986.
 

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