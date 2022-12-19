أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 19-12-2022

الاقتصاد
أسعار البنزين اليوم
أسعار البنزين اليوم

حالة من الترقب بين المواطنين لقرر لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بعد ارتفاع أسعار الدولار والتى من المقرر انعقادها خلال شهر يناير المقبل إلا أنه لا يوجد استبعاد بأن تعقد بشكل استثنائي قبل هذا الموعد، خاصة مع ارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة مما يمثل عبء على ميزانية دعم المنتجات البترولية.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم 22 أكتوبر 2022 الماضى، عن أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

أسعار "البنزين والسولار" اليوم 


8  جنيهات للتر لبنزين 80
9.25  جنيه للتر لبنزين 92
10.75  جنيه للتر لبنزين 95
7.25  جنيه للتر للسولار
بلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن
 

قـــــــــــــرار البنــــــــــــــــك المـــــــــــــركزي


الجدير بالذكر أن البنك المركزى  المصري أعلن  27 أكتوبر الماضى   رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اسعار البنزين اسعار صرف الدولار المنتجات البترولية سعر بنزين 80 زيادة سعر بنزين 92 سعر بنزين 95

الأكثر قراءة

الان ŇÔŴ LIVE 1st.. بث مباشر الأرجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة فرنسا ضد الأرجنتين بث مباشر اليوم الأحد يلا شوت

مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر || بث المغرب وكرواتيا يلا شوت حصري

عاجل.. التنظيم والإدارة: الإعلان عن ألف وظيفة جديدة للأئمة وألف للعمال بـ"الأوقاف" 31 يناير المقبل

عاجل.. البنك المركزي يصدر ضوابط رقابية على حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب

عاجل.. صندوق النقد: صرف تمويلًا اضافيا لمصر بقيمة مليار دولار

عاجل.. رضا عبد العال يرشح نجم الأهلي السابق لإدارة اتحاد الكرة

عاجل.. بعثة الأرجنتين تتأهب لمغادرة قطر بعد التتويج بكأس العالم

سقوط كتلة خرسانية علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي