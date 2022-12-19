أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 19-12-2022

حالة من الترقب بين المواطنين لقرر لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بعد ارتفاع أسعار الدولار والتى من المقرر انعقادها خلال شهر يناير المقبل إلا أنه لا يوجد استبعاد بأن تعقد بشكل استثنائي قبل هذا الموعد، خاصة مع ارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة مما يمثل عبء على ميزانية دعم المنتجات البترولية.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم 22 أكتوبر 2022 الماضى، عن أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

أسعار "البنزين والسولار" اليوم



8 جنيهات للتر لبنزين 80

9.25 جنيه للتر لبنزين 92

10.75 جنيه للتر لبنزين 95

7.25 جنيه للتر للسولار

بلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن



قـــــــــــــرار البنــــــــــــــــك المـــــــــــــركزي



الجدير بالذكر أن البنك المركزى المصري أعلن 27 أكتوبر الماضى رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.