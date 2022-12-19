عاجل.. التنظيم والإدارة: الإعلان عن ألف وظيفة جديدة للأئمة وألف للعمال بـ"الأوقاف" 31 يناير المقبل



وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تصديق سيادته على الإعلان عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل).



وذكر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن السيد الرئيس يدعم احتياجات الجهاز الإداري للدولة من الموارد البشرية رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.



وخلال اللقاء وجه الدكتور محمد مختار جمعة الشكر للجنة المشرفة على مسابقة الأئمة والعمال من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف وعلى الجهد الكبير المبذول من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مسابقة الأئمة والعمال، وعلى كل ما يقوم به في كل المجالات، مقدرًا الجهد العظيم المبذول من أجل إخراج هذا العمل على أكمل وجه.



مؤكدًا على أهمية التدريب المستمر لأن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا، ولهذا تم اختيار الناجحين في المسابقة على أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، ليحصل على الوظيفة الأحق والأجدر والأكفأ وهو المقصد والمبتغى.



وعن مسابقة الأئمة أكد وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن جميع إجراءات مسابقة الأئمة قد انتهت وستعلن النتيجة النهائية قبل الإعلان عن المسابقة الجديدة.



وفيما يتعلق بمسابقة العمال فجار الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بتنقيح قوائم المتقدمين والتحقق من مؤهل المتقدم وعدم حصوله على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية المطلوبة وقت الإعلان، وذلك من خلال التنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفور الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا.



ومن جانبه كشف الدكتور صالح الشيخ أنه من المقرر الإعلان عن المسابقة الجديدة لتعيين ألف إمام وخطيب ومدرس، وألف عامل مسجد بوزارة الأوقاف نهاية يناير المقبل 2023م، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة البعد الجغرافي في شروط خوض المسابقة وذلك بما يخدم سد العجز في كل محافظة، وإلزام كل متقدم بالتقديم في محافظته فقط المثبتة في بطاقة الرقم القومي.



وجدد التأكيد على أن الجهاز يعلي من تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار الأكفأ للحصول على الوظيفة العامة وذلك في سبيله لرفع جودة الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو تنفيذ أهداف خطة إصلاح الجهاز الإداري، في خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم وتنموي ويعلي من رضاء المواطن.

كما أكد أن استراتيجية مكافحة الفساد 2013 - 2030 تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال ويقدم خدمات متميزة لكل من المواطن والمستثمر.



جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة الأئمة وعمال المساجد قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022م، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، انطبقت عليهم شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني في 13 ألفًا و96 متقدمًا، وحضر منهم الاختبار 9 آلاف و618 متقدمًا، وذلك في المقابلات التي عقدت في الفترة من 15 أغسطس حتى 3 سبتمبر الماضي.



بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد 196 ألفًا و694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40 ألفًا و741 متقدمًا، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21 ألفا و881 متقدمًا.



وفي ختام الاجتماع، أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كتاب الله (عز وجل) ودرع وزارة الأوقاف إلى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز في مسابقة تعيين ألف إمام وخطيب ومدرس وألف عامل بالوزارة.

