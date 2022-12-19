البورصة تفتتح تعاملات اليوم على تراجعات تحت ضغوط بيعية من قبل الاجانب والعرب

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة  تراجعات جماعية بداية تعاملات اليوم الاثنين،   وانخفض  المؤشر الرئيسي ايجي أكس 30 بنسبة 0.23% إلى 14808.8 نقطة تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.

 

وانخفض المؤشر " ايجي أكس 70"  بنسبة 0.2 إلى 2831.1 نقطة،  وتراجع المؤشر الاوسع نطاقا  ايجي أكس 100 بنسبة 0.09% إلى 4163.92 نقطة.

 

 وكانت قد أنهت  مؤشرات البورصة المصرية  تعاملات  بداية جلسات الأسبوع أمس الأحد  بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 960.017 مليار جنيه. 

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