الزمالك يرفض رحيل موهبته في يناير

حسم مسؤولو الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور موقفهم النهائي من رحيل يوسف أسامة نبيه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.



رحيل يوسف أسامة نبيه



وكان يوسف أسامة نبيه جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تلقي عدة عروض محلية للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل.



من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف مسؤولي القلعة البيضاء من رحيل يوسف أسامة نبيه في الميركاتو الشتوي القادم.



وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك رفضوا بشكل نهائي رحيل يوسف أسامة نبيه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية مطلع يناير.



وتابع المصدر موضحا أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك يرفض هو الآخر رحيل يوسف أسامة نبيه.



وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا لمواجهة حرس الحدود مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

