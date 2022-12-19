الزمالك يرفض رحيل موهبته في يناير

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

حسم مسؤولو الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور موقفهم النهائي من رحيل يوسف أسامة نبيه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.


رحيل يوسف أسامة نبيه


وكان يوسف أسامة نبيه جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تلقي عدة عروض محلية للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل.


من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف مسؤولي القلعة البيضاء من رحيل يوسف أسامة نبيه في الميركاتو الشتوي القادم.

txt

عاجل.. ضربة موجعة لنادي الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود


وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك رفضوا بشكل نهائي رحيل يوسف أسامة نبيه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية مطلع يناير.


وتابع المصدر موضحا أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك يرفض هو الآخر رحيل يوسف أسامة نبيه.


وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا لمواجهة حرس الحدود مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.
 

البرتغال نادي الزمالك الدوري المصري حرس الحدود مرتضى منصور

مواد متعلقة

مران الزمالك يشهد تألق رباعي الفريق.. وتعليمات خاصة لـ "روقا"

الأكثر قراءة

الان ŇÔŴ LIVE 1st.. بث مباشر الأرجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة فرنسا ضد الأرجنتين بث مباشر اليوم الأحد يلا شوت

عاجل.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لمحمد شاهين بعد إصابته بأزمة قلبية

مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر || بث المغرب وكرواتيا يلا شوت حصري

عاجل.. قرار وزاري يسمح بحرية تداول ونقل الأرز داخل وخارج المحافظات (تفاصيل)

عاجل| أسعار النفط العالمية ترتفع اليوم الإثنين وسط تفاؤل بانتعاش الطلب

عاجل | "الفجر" ترصد سعر الدولار في مصر الآن..هل يحدث تعويم كامل للجنيه؟

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري المصري

عاجل.. تواجد عربي في التشكيل المثالي لمونديال قطر 2022