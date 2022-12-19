المشدد لمبرمج وصاحب شركة في تجارة المخدرات



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حضوريا بمعاقبة "عمر.ا" مبرمج و"رافت.م" صاحب شركة سابق محبوسين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلا منهما عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية بالدعوي وذلك لاتجارهم بالمواد المخدره بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر محمد طه

وكشف أمر إحالة المتهمين إنهما بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة بأنهم حازوا واحرزوا بقصد الاتجار والتعاطي جواهر الهيروين والميثامفيتامين والحشيش المخدره في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية نقيب شرطة بأنه وحال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهمان سويًا أثناء استقلالهما مركبة قيادة الأول في إحدي حالات التليس فاستوقفهما وبتفتيش الأول عثر بحوزته على لفافة تحتوي على جوهرًا مخدر وبتفتيش الثاني عثر بحافظته على كيس بلاستيكي يحتوي على جوهر مخدر وبتفتيش المركبة عثر بداخل التابلوه على كيس بلاستيكي شفاف بداخله نبات عشبي ونار جيلة "أداة تدخين " صغيرة الحجم، وعثر أسفل مقعد الأول على ميزان حساس، وبعد مواجهتمهما عما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزيا إحرازهما وحيازتهما للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والنار جيلة بقصد تعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر.