انخفاض الدولار مع انتعاش الأسواق.. وصعود "الين"

الاقتصاد
بوابة الفجر

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم، إذ أدى انتعاش معنويات السوق إلى ارتفاع الأسهم والعملات عالية المخاطر، بينما ارتفع الين على خلفية تقارير تفيد بأن اليابان ستبحث مراجعة برنامج عمره عشر سنوات لمكافحة الانكماش.

وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.4 في المائة إلى 104.410، مبددا بعض مكاسبه في الأسبوع السابق بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

ودفع انتعاش الشهية للمخاطرة الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي، في حين عوضت العملات بما في ذلك اليورو والجنيه الاسترليني بعض خسائرها من الجلستين السابقتين.

وارتفع اليورو 0.4 في المائة إلى 1.06260 دولار بينما صعد الجنيه الاسترليني 0.7 في المائة إلى 1.22195 دولار. ومع ذلك ظل كلاهما أدنى من مستوياتهما قبل تحركات البنوك المركزية الأسبوع الماضي.

وارتفع الين الياباني 0.4 في المائة إلى 136.155 للدولار على خلفية تقارير بأن اليابان تدرس مراجعة السياسة النقدية الرئيسة بعد تعيين محافظ جديد لبنك اليابان المركزي في أبريل.

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