لمرضى السكري.. تعرف على أفضل نظام غذائي يناسبك لفقدان الوزن

يفرض مرض السكري على أصحابه المزيد من الحرص أثناء اختيار وتناول الأطعمة، حيث يمكن أن يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مرضى السكري على تحقيق فقدان الوزن والتحكم في الجلوكوز بشكل أفضل مقارنة بمنخفض الدهون، وذلك وفقا لنتائج تجربة عشوائية لأكثر من 100 شخص مصاب بداء السكري من النوع 2.

وتمكن المرضى المشاركون في التجربة من تحقيق فقدان أفضل للوزن، وتحكم في الجلوكوز خلال تدخل لمدة 6 أشهر، بإتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بنظام غذائي عالي الكربوهيدرات وقليل الدهون.

تغييرات طويلة الأجل لمرضى السكري

وفي سياق متصل لم تستمر التغييرات بعد 3 أشهر من التدخل من الخضوع للتجربة، ما يشير إلى الحاجة إلى تغييرات غذائية طويلة الأجل للحفاظ على فوائد صحية ذات مغزى.

من ناحية أخرى، يعاني أكثر من 480 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري من النوع 2، ويعاني أكثر من نصف مرضى السكري أيضًا من مرض الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD، والذي يمكن أن يتطور إلى تليّف الكبد ويضعف وظائف الكبد، إلى جانب هذا تشير الدراسات السابقة إلى أن:

- فقدان الوزن يحسن السيطرة على مرض السكري وحالات NAFLD.

- تقييد تناول الكربوهيدرات يحسن التحكم في مستويات السكر في الدم.

على صعيد أخر قام علماء من «جامعة جنوب الدنمارك»، بإشراك 165 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 بشكل عشوائي في تجربة إما بإتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون LCHF أو نظام غذائي عالي الكربوهيدرات قليل الدسم HCLF لمدة 6 أشهر، وطُلب من المشاركين في كلتا المجموعتين تناول نفس العدد من السعرات الحرارية التي تساوي استهلاكهم للطاقة.

كما تم توجيه المرضى الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات بألا يستهلكوا أكثر من 20% من سعراتهم الحرارية من الكربوهيدرات، ولكن يمكن أن يحصلوا على 50-60% من السعرات الحرارية من الدهون، و20-30% من البروتين، إلى جانب هذا طُلب من المشاركين في النظام الغذائي قليل الدسم تناول نصف سعراتهم الحرارية من الكربوهيدرات والباقي مقسم بالتساوي بين الدهون والبروتينات.

أثر الكوليسترول والدهون الثلاثية على مرضى السكري

من ناحية أخرى، توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات قد قللوا من الهيموجلوبين A1c بنسبة 0.59% أكثر من النظام الغذائي منخفض الدهون، كما فقدوا 3.8 كجم من الوزن مقارنة بأولئك في المجموعة منخفضة الدهون، إلى جانب خسارة المشاركون في الحمية منخفضة الكربوهيدرات المزيد من دهون الجسم وقل محيط الخصر، وكان لدى كلتا المجموعتين نسبة عالية من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة وانخفاض الدهون الثلاثية في 6 أشهر.

لكن وعلى الرغم من ذلك لم تستمر التغييرات 3 أشهر بعد التدخل، مما يشير إلى أن التغييرات الغذائية يجب أن تستمر على المدى الطويل للحفاظ على الآثار، كما لم يتأثر الكبد بالدهون المرتفعة في المجموعة منخفضة الكربوهيدرات، حيث لم يجد الباحثون فرقًا في كمية دهون الكبد أو الالتهاب بين المجموعتين.

نصائح للوقاية من مرض السكري

1- تخلَّص من الوزن الزائد

2- مارس المزيد من الأنشطة البدنية.

3- تناول أطعمة نباتية صحية

4- تناول الدهون الصحية

5- تجنب الحميات الغذائية المبتدعة واتبع خيارات صحية