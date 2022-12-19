المستندات والخطوات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث كثير من ذوي الهمم على خطوات استخراج بطاقة أو كارت الخدمات المتكاملة لتسهيل أي عوائق تواجههم في حياتهم اليومية.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت إصدار وزارة التضامن الاجتماعي، عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الإنسان لذوي الإحتياجات الخاصة، خاصة أن كارت الخدمات المتكاملة يوفر مميزات كثيرة مثل الكشف المجاني وإمكانية دمج المعاش، ويتيح شراء سيارة معفاة من الجمارك والضرائب.

كما وفرت وزارة التضامن الإجتماعى رابط لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة من ضمنهم أصحاب الإعاقات المختلفة لعام 2022.

الإجرات المطلوبة لبطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

التوجه إلى مكتب التأهيل الإجتماعي أو الجمعيات المركزية.

تقديم المستندات المطلوبة.

تحويل الحالة للفحص الطبى بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي لإجراء التشخيص الطبى.

عرض ملف الحالة على لجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات لتقرير قبوله من عدمه.

الأوراق المطلوبة لبطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

نموذج تقديم طلب تأهيل.

شهادة الميلاد.

بحث اجتماعي.

إحضار 3 صور شخصية.

إجراء إختبار نفسي.

إذا وجد صورة إثبات الشخصية.

تقرير كشف طبي.

التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

سجل طلبك من خلال البوابة الإلكترونية لموقع وزارة التضامن الإجتماعي، لطلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه.

بعدها، إملأ استمارة البيانات الأساسية وهي عبارة عن (مجموعة أسئلة) خاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، يجب حفظه بشكل جيدن في أي ورقة مدونة.

قم باستعلام عن الطلب من خلال الضغط على كلمة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية الكارت الخدمات المتكاملة.

بعد قبول الطلب الخاص بكارت الخدمات التكاملة يجب عليك حجز موعد من خلال كلمة الحجز في البوابة.