المستندات والخطوات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

منوعات
كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث كثير من ذوي الهمم على خطوات استخراج بطاقة أو كارت الخدمات المتكاملة لتسهيل أي عوائق تواجههم في حياتهم اليومية.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت إصدار وزارة التضامن الاجتماعي، عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الإنسان لذوي الإحتياجات الخاصة، خاصة أن كارت الخدمات المتكاملة يوفر مميزات كثيرة مثل الكشف المجاني وإمكانية دمج المعاش، ويتيح شراء سيارة معفاة من الجمارك والضرائب.

كما وفرت وزارة التضامن الإجتماعى رابط لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة من ضمنهم أصحاب الإعاقات المختلفة لعام 2022.

الإجرات المطلوبة لبطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

التوجه إلى مكتب التأهيل الإجتماعي أو الجمعيات المركزية.

تقديم المستندات المطلوبة.

تحويل الحالة للفحص الطبى بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي لإجراء التشخيص الطبى.

عرض ملف الحالة على لجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات لتقرير قبوله من عدمه.

الأوراق المطلوبة لبطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

نموذج تقديم طلب تأهيل.

شهادة الميلاد.

بحث اجتماعي.

إحضار 3 صور شخصية.

إجراء إختبار نفسي.

إذا وجد صورة إثبات الشخصية.

تقرير كشف طبي.

التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

سجل طلبك من خلال البوابة الإلكترونية لموقع وزارة التضامن الإجتماعي، لطلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه.

بعدها، إملأ استمارة البيانات الأساسية وهي عبارة عن (مجموعة أسئلة) خاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، يجب حفظه بشكل جيدن في أي ورقة مدونة.

قم باستعلام عن الطلب من خلال الضغط على كلمة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية الكارت الخدمات المتكاملة.

بعد قبول الطلب الخاص بكارت الخدمات التكاملة يجب عليك حجز موعد من خلال كلمة الحجز في البوابة.

خطوات استخراج بطاقة أو كارت الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة ذوي الاحتياجات الخاصة الخدمات المتكاملة للمعاقين

مواد متعلقة

كارت الخدمات المتكاملة.. رابط الاستعلام عن البطاقة بالرقم القومي 2022 والخطوات كاملة

"مفاجأة بشأن الضرائب والجمارك".. مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات وكيفية الحصول عليها

الأكثر قراءة

عاجل |هبوط حاد بأسعار الذهب بمصر الآن خلال التعاملات المسائية

عاجل| توفر نحو 3 آلاف فرصة عمل.. "التموين": افتتاح 940 منفذًا جديدًا خلال 2022

عقبة واحدة تمنع ريال مدريد من ضم مبابي

الان ŇÔŴ LIVE 1st.. بث مباشر الأرجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة فرنسا ضد الأرجنتين بث مباشر اليوم الأحد يلا شوت

عمرو أديب يكشف تحركات سعر الدولار

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي وفاركو

عاجل| 5 توجيهات رئاسية جديدة.. أبرزهم حول الأطقم الطبية

عاجل| "الضباب مستمر".. هبوط حاد فى أسعار الذهب بمصر اليوم