أحمد ياسين يعود لحسابات الزمالك

دخل أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي حسابات مسؤولي نادي الزمالك تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

ورغب الزمالك في التعاقد مع أحمد ياسين قبل بداية الموسم ألا أن إدارة البنك الأهلي رفضت رحيل اللاعب لرغبتها في التواجد بالمربع الذهبي والمشاركة في البطولات القارية بالموسم المقبل.

ووضع مسؤولو الزمالك أحمد ياسين كخيار بديل، تحسبا لفشل المفاوضات مع سموحة السكندري حول قطع إعارة محمود شبابة وعودته للأبيض من مرة أخرى.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قد أبدى موافقته على عودة محمود شبانة لتدعيم دفاعات الأبيض في الفترة القادمة في ظل إصابة محمود حمدي الونش وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.