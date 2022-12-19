وزارة الاتصالات: مصر تحتل التصنيف الأول في مجال التحول الرقمي عام 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، المهندس خالد العطار، أن كفاءة بوابة مصر الرقمية أصبحت عالية جدا بنسبة 100% تقريبا طوال العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تحتل التصنيف الأول عام 2022 بمجال التحول الرقمي.

 

 

وقال العطار - خلال اتصال هاتفي باحدى القنوات الفضائية مساء اليوم الاثنين - إن بوابة مصر الرقمية تقدم 168 خدمة للمواطنين، وهناك 22 خدمة للمزارع، كاشفا عن وجود 2 مليون ونصف من المواطنين سجلوا على المنصة.

وأشار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي إلى أن التوسع في خدمات بوابة مصر الرقمية وصل إلى أغلب المجالات والقطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، مؤكدا تحسين مستوى الخدمات والبيانات، مع توقيع الوزارة بروتوكولات لتحويل عدد من التطبيقات الحكومية إلى منصة متكاملة.

وأضاف أن بوابة مصر الرقمية تجاوزت 90 مليون جنيه مع قرب نهاية العام الحالي، متابعا: "نجحنا في استكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولى، وانتهينا من منظومة الاختبارات في المدارس".

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