خبر سار لجماهير النادي الأهلي.. طالع التفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يسير بشكل سريع للغاية في ملف الإنشاءات، لجلب المزيد من الإيرادات.

خبر سار لجماهير النادي الأهلي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "النادي الأهلي سيعلن عن افتتاح فرع مدينة العلمين في مطلع 2025".

وأضاف: "في عامين فقط سيفتح فرعه بالعلمين، ليكون الفرع الخامس في القلعة الحمراء، والأهلي حصل على مليار و250 مليون جنيه من فرع التجمع الخامس حتى الآن، والأهلي يستهدف 25 الف عضو من فرع التجمع الخامس".

وتابع شبانة قائلًا: "الأهلي سجلب إيراد ضخم للنادي، فور الاعلان عن العمل في فرع العلمين الجديد، الإدارة تعمل بشكل قوي في ملف التسويق".

وأتم: "الأهلي يعمل بسرعة (سيارة فيراري)، من أجل جلب المزيد من الأموال والإيرادات، والنادي لا يرد على أي شخص، فهم يركزون فقط في عملهم".

